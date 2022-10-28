Короткометражка, которую снял режиссер Хиллари Брэдфилд, получила название «Отражение» (Reflect). В нем главная героиня — балерина Бьянка — "борется со своим отражением, преодолевая сомнение и страх".
Мультфильм стал одной из работ серии экспериментальных короткометражек «Короткое замыкание» (Short Circuit). По словам художницы-постановщицы Хиллари Брэдфилд, весь проект будет посвящен темам позитивного отношения к собственному телу и повышению самооценки.
Как аудитория отреагировала на "Отражение":
Зрители назвали короткометражку "эмоциональной". "16-летней мне нужна была эта короткометражка Disney до того, как я бросила балет из-за неуверенности в своем теле. Я рада, что у детей будет такой мультфильм", — рассказала одна из поклонниц Disney.
Что еще известно:
В 2020 году издательство Disney Publishing заявило, что выпустит книгу «Если туфелька подходит» (If The Shoe Fits) о бодипозитивной Золушке. Это первая книга в серии Disney Publishing, в которой действия сюжета происходят в современных реалиях. Серия книг рассчитана на взрослую аудиторию.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!