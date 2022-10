Ученые обещают одолеть коварную болезнь: с помощью прибора, надетого на голову, который снимет все симптомы

В течение длительного времени лечение депрессии ограничивалось сеансами психотерапии и назначением лекарств, ученые ищут более действенные и менее вредные средства борьбы с этой болезнью. Некоторые предлагаемые методы напоминают научную фантастику – якобы депрессию можно вылечить, надев на голову прибор, напоминающий шапку. Однако психиатр Кармен Андрееску, которая выступила на конференции Rethinking Mental Health Care, заверила, что именно так в будущем будут лечить депрессию и тревожное расстройство, а стимуляция мозга с помощью магнитных импульсов уже сейчас помогает пациентам увидеть мир в других красках.

Борьба с психическими расстройствами до сих пор была недостаточно эффективной

"Для лечения психического здоровья важно применять инновацию. Поэтому мы пытаемся искать альтернативу, которая помогла бы бороться с симптомами не так, как это делают обычно. Мы считаем, что для улучшения качества жизни и обеспечения долгосрочного влияния лечения, помощь стала доступнее, а услуги качественнее, кроме того, чтобы отказались от сигмы", – сказала Андрееску.

Психиатр заметила, что тревожное расстройство распространено особенно широко и стоит очень дорого. Однако диагностика психических заболеваний, по ее мнению, это "беспорядочное дело", и это длится десятилетиями.

Несмотря на то, что в США для диагностики используют регулярно обновляемое руководство The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, сложно гарантировать, чтобы два специалиста, которые работают с одним пациентом, сделали те же выводы. Андрееску считает, что диагностика различается из-за разных уровней подготовки специалистов, их обучения, клинических навыков, и отсутствия универсальной характеристики для определения депрессии, поскольку случаи бывают разными.

Чтобы справиться с психическими болезнями и расстройствами, важна не только диагностика, но и методы лечения. По словам психиатра, современные методы лечения психических расстройств были открыты в ходе применения таких агрессивных практик, как электросудорожная терапия (ЭСТ), антидепрессанты и антипсихотические препараты. Также до сих пор недостаточно активно вовлекаются в оказание помощи психологи, социальные работники, эрготерапевты, медсестры о другие специалисты, благодаря которым человек получает всестороннюю помощь, направленную на восстановление человека, а не только на снижение проявления психиатрических симптомов. А лекарства, которые широко применяются в наши дни, грозят многочисленными побочными действиями.

Для лечения болезней психики привлекают магнитную стимуляцию мозга

Поэтому в наши дни большие надежды связывают с методами, которые в свое время напоминали научную фантастику, например, транскраниальной магнитной стимуляцией мозга (ТМС), используется магнитное поле с частотой изменения от 5 Герц до 20 Герц.

"Когда я преподавала курс истории психиатрии, обнаружила великолепные фотографии времен начала XX века, свидетельствующих о том, что для улучшения состояния людей использовались машины, дающие магнитные импульсы, они напоминают шапки. Сегодня уже применяют метод ТМС. Ученые представили его в 1985 году и после 10–15 лет тестирования сегодня его применяют везде – для лечения Альцгеймера, зависимостей, шизофрении, ПТСР, расстройств движения", – перечисляла психиатр.

Однако в течение длительного времени результаты попыток использования ТМС для лечения депрессии были, по словам психиатра, "хорошими, но не отличными". Прежние научные исследования показали, что ТМС помогает лучше, чем лекарства 1 из 5 пациентов, болеющих депрессией, не поддающейся другим методам лечения (18,2%).

Однако Андрееску отмечает, что наибольшей действенности метода удалось добиться путем исследования воздействия магнитных импульсов на разные области мозга. Для выяснения этих областей ученые Гарвардского университета использовали средства визуализации мозга, которые позволяют узнать, какие области надо стимулировать во время депрессий разных форм.

Проще говоря, визуализация мозга – это регистрация структуры мозга, его характеристик и функций с помощью специального оборудования, позволяющего генерировать образы, выделяющие активность разные областей мозга.

В будущем, возможно, появятся и переносные приборы небольшого размера

"Люди, страдающие от депрессии, неодинаковые. У одних бывают большие расстройства, у других проявляются соматические симптомы. Одни чувствуют себя лучше, когда стимулируют часть мозга, находящуюся в задней части, а другим нужна стимуляция в передней части", – сказала Андрееску.

Это открытие привело к изменениям в клиниках США. Действенность метода ТМС в случае его применения к пациентам, болеющим формой депрессии, которая не поддается другим видам лечения, увеличилась с 18,2% до 80%. Наблюдая такие результаты воздействия ТМС на больных депрессией, ученые пытаются применять этот метод для лечения тревожного расстройства.

"Это отличный результат, но беда в том, что это только начало. Только через 5 лет можно будет сказать, открыта ли дверь, смогут ли этим пользоваться все или же наоборот – все напрасно, мы просчитались, надо идти вперед и испытывать что-то еще. Но, я считаю, что самое большое превосходство ТМС проявляется в побочных эффектах, которых бывает много при употреблении лекарств, по этой причине люди не хотят пить препараты. ТМС не вызывает долгосрочных отрицательных осложнений", – сказала Андрееску.

Еще одно превосходство ТМС – новейшая технология позволила сократить время процедуры с 35–40 до 6 минут. Это значит, что пациентам не придется проводить в клинике много времени.

Хотя сейчас для лечения депрессии используют только стационарное применение ТМС, Андрееску считает, что в некоторых лабораториях уже говорят о создании мобильного прибора для ТМС.

