Семейный врач: растет число трудоспособных жителей, которые не могут мириться с плохим самочувствием

Семейный врач Центра семейной медицины Сантаришкской клиники Камиле Грицене видит, что многие ее пациенты жалуются на нехватку энергии, смену настроений, слабость. Она постоянно повторяет пациентам, что даже самая любимая работа не может стоять на первом месте, в жизни есть и другие цели. Врач заметила, что молодые и трудоспособные люди с головой уходят в карьеру, при этом они не умеют ни качественно работать, ни качественно отдыхать. Отсутствие равновесия не дает ничего хорошего, а если такое положение вещей затягивается, то люди становятся штатными пациентами, ходят к врачам, потому что сами себе помочь они уже не в состоянии. Этой осенью число таких пациентов выросло. Семейный врач призывает людей обратить внимание на себя, в противном случае потом уже будет поздно.

Чаще всего с жалобами приходят трудоспособные люди

"В последнее время, с началом осени, и на фоне большого числа переболевших COVID-19 пациентов, таких жалоб становится все больше, это нормально, поскольку на наше эмоциональное состояние влияет возвращение на работу, в школы. Мы замечаем, что на нехватку энергии и смену настроений жалуются трудоспособные люди. Они сталкиваются с напряжением как на работе, так и, возможно, дома. Большая эмоциональная нагрузка вызывает напряжение, появляется смена настроений. На это жалуются и люди старшего возраста, но у них это появляется на фоне обострения хронических заболеваний или из-за внешних факторов", – заметила Грицене.

На вопрос, в какой сезон у нее бывает больше пациентов, врач ответила, что летом дела обстоят лучше. А в начале любого другого сезона пациентов бывает больше. "Много изменений, много ответственности, люди возвращаются к рутине, нужно больше усилий, работать надо больше, больше физических и эмоциональных усилий. Позже, когда въезжаем в рутину, все стабилизируется, к ситуации привыкают, так или иначе учимся все решать, приспосабливаемся. И сами перемены погоды приводят к колебаниям", – сказала врач.

Нехватка энергии и смена настроений идут в ногу

"Люди чаще всего жалуются на нехватку энергии, но все эти симптомы, смена настроений, слабость, связаны между собой, переплетены. Сколько это может длиться, трудно сказать однозначно. Например, если работаем сверхурочно, интенсивно к чему-то готовимся, скажем, к состязаниям, – естественно начинаются перепады настроений и нехватка сил, будут и такие симптомы", – пояснила Грицене.

Говоря о смене настроений, врач заметила, что если они не связаны с внешними раздражителями, то надо искать причину, есть повод для беспокойства, особенно если окружающие замечают, что человек сегодня весел, а завтра зол, еще через день – грустит и т.п. В таких ситуациях важно постараться искать причину, задуматься, если нет ситуаций, которые на это влияют - обращаться к врачу. Нередко это бывает признак серьезных психологических проблем, нуждающихся в решении.

"Если мы стараемся разобраться с этими проблемами в себе, искать причинно-следственные связи, но после изменения образа жизни, применения рекомендаций все равно не чувствуем улучшения, то надо подойти к этому серьезно. Если ничего не делать, мы будем тащить большую нагрузку, а симптомы будут проявляться из года в год. У нас есть такие пациенты", – сказала Грицене.

По ее словам, семейный врач на основе полученной информации назначает обследование, возможно и без анализов назначит пищевые добавки, помощь психолога или другую помощь.

"Болезней есть много, одни из самых частых, с которыми обычно сталкиваются женщины трудоспособного и детородного возраста, это малокровие, которое вызывает упадок сил. У других пациентов устанавливают проблемы со щитовидной железой. Бывает это результатом нехватки витаминов и микроэлементов, особенно витамина D. Эту нехватку часто выявляем после лета. Люди думают, что получают много этого витамина благодаря солнцу, о у нас этого солнца так мало, что мы не успеваем получить его в достаточном количестве. Солнце помогает нам получить лишь небольшое количество этого витамина, главное - питание", – сказала Грицене.

Учитывайте советы врача

На вопрос, чем человек может себе помочь, Грицене ответила, что надо решать проблему, если мы ее находим.

"Есть простые, но полезные советы, они помогут. Многие люди слушают их, а потом ничего не делают, якобы это всего лишь общие рекомендации, они не верят в их действенность, но если честно им следовать, можно решить массу проблем", –сказала семейный врач.

Необходим режим труда и отдыха

Грицене сказала, что для крепкого здоровья важно соблюдать режим труда и отдыха.

"Многие люди, особенно молодые - максималисты, они слишком много себя отдают карьере, работе. Нормально, когда у человека есть любимая работа, но надо понять, что не она является единственной целью в жизни, параллельно должна быть личная жизнь, хобби, отдых", – заметила врач.

Грицене советует делить день на отрезки: "Если вы работаете с 8 до 17 ч., то в это время отдавайте себя работе, не берите работу домой, чтобы после работы вы могли заниматься чем-то другим, отдохнуть. Отдых – это не только массаж, бассейн и СПА. Отдыхать можно дома или рядом с ним. Важно, чтобы отдых не давил на деятельность мозга. Кстати, если вы весь день напряженно работаете у компьютера, то после работы надо ограничивать время у экрана, лучше заниматься другой деятельностью. Например, почитать книгу, заниматься рукоделием, другим приятным хобби".

Семейный врач сказала, что если удается, то стоит выйти во двор, каждый день выходить на улицу: "Свежий воздух проветривает мозг, так мы расслабляемся. Каждый день надо погулять хотя бы полчаса. И не надо ехать для этого в парки или леса. Конечно, это еще лучше, но достаточно и обычной прогулки около дома".

Грицене обратила внимание на то, что во время работы каждый час-два надо делать перерывы. Вставать со стула, налить себе воды, заварить чай, пройтись, чтобы тело отдохнуло от сидения. Идеально, если это удается делать каждый час. Не надо слишком утомлять глаза, – большая часть людей почти все время сидит у мониторов, им важно делать зарядку для глаз. Кроме того, если в помещении слишком сухой воздух, его надо увлажнять.

"Если говорить о работе из дома, то ситуация неоднозначная. Большая часть людей дома работают все время, не соблюдая режим. Другие наоборот, – вообще не работают, занимаются работой по дому. Чтобы работа и отдых были качественными, нужно расписание: когда надо работать, когда перерыв, когда конец работы. Важно не отвлекаться во время работы. Это поможет не отвлекаться, не делать 10 дел одновременно", – убеждена врач.

Перед сном мы сами себе вредим

Грицене сказала, что очень важно соблюдать режим сна и правила гигиены.

"Многие люди сталкиваются с проблемой сна. Некачественный сон ночью приводит к переутомлению, нехватке сил, колебанию настроения. Есть около 10 правил, но главное, – ложиться и вставать в то же время, даже в выходные. Если сон в рабочие дни бывает нормальным, скажем, человек спит 6–8 часов, то в выходные не надо отсыпаться за всю неделю, чтобы вернуть себе силы", – сказала Грицене.

Врач предупредила, что перед сном важно не употреблять стимулирующие вещества, кофеин, зеленый чай, не курить (это касается и электронных сигарет). Перед сном важно не переедать, лучше есть за 4–6 часов до сна, а если не удается, то есть что-то легкое.

"За 1-2 часа до сна старайтесь не смотреть на экраны: телевизора, компьютера, телефона. Вообще, смотреть на экран телефона в темноте вредно для глаз. Все экраны надо убрать в сторону. Перед сном надо заниматься чем-то спокойным: почитать книгу, послушать спокойную музыку, заниматься рукоделием. Можно медитировать", – сказала Грицене.

Спальня должна быть хорошо проветренной, затемненной, защищенной от внешних шумов.

Волшебной таблетки нет, очень важно эмоциональное состояние

"Если вы игнорируете свое плохое состояние, ничего не делаете, то должны понять, что на восстановление вам потребуется много времени и усилий. Некоторые пациенты говорят, что уже год плохо себя чувствуют, но у них не получается выйти из замкнутого круга. Они просят у врача назначить им лекарство. Но волшебных таблеток нет", – сказала Грицене.

Она обратила внимание на то, что из-за промедления с решением проблем, некоторые физиологические изменения в организме могут стать необратимыми , поэтому важно заботиться о себе.

"Люди часто забывают об эмоциональном здоровье, хотя оно не менее важно. Если мы не решаем эмоциональные проблемы, то они накапливаются и рано или поздно, пузырь лопается, это как извержение вулкана. Тогда может наблюдаться неконтролируемое извержение эмоций, злобы и т.д. Люди становятся раздражительными, нервными, обозленными на весь мир. Поэтому очень важно заботиться об эмоциональном здоровье", – заметила врач.

По словам Грицене, в команде семейного врача работают и психологи, поэтому важно пользоваться их помощью.

"Люди боятся психиатров и путают их с психологами. Хочу пояснить, что психиатры - это врачи, которые диагностируют болезни, выписывают лекарства. Психолог этого не делает. Они оказывают психологическую помощь", - сказала врач.

Если вам нужна бесплатная психологическая помощь, обращайтесь к вашему семейному врачу.

Можно обратиться за психологической помощью и к другим профессионалам:

Психологическая помощь женщинам:

Линия помощи женщинам www.moteriai.lt

Психологическая помощь:

"Молодежная линия"

Психологическая помощь взрослый:

"Линия надежды" (Vilties linija)

Психологическая помощь детям:

"Детская линия"

Центр по преодолению кризиса www.krizesiveikimas.lt

Подробная информация о помощи: www.klausau.lt

Специальный проект "Выбирай жизнь", который финансирует Фонд укрепления общественного здоровья (администратор фонда - Минздрав)

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