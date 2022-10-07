Спектакль "Солнечная линия" по пьесе Вырыпаева будет показан в Клайпеде

12 и 13 октября в Драматическом театре Клайпеды будет показан спектакль "Солнечная линия" из Латвии, премьера которого состоялась в октябре прошлого года в Риге.

Спектакль поставлен по пьесе Ивана Вырыпаева, самого известного современного русского драматурга, на русском языке, с участием двух актеров из Латвии: Марии Данилюк и Андриса Булиса. Решение поставить спектакль по этому тексту Вырыпаева возникла после двух лет пандемии, когда многие семьи оказались в подобной ситуации, проводя максимальное время вместе, в своих домах и квартирах. Вынужденное совместное круглосуточное проживание стало триггером для многих пар для пересмотра своих отношений, часто вызывало семейный абьюз, бесконечные выяснения отношений, обмен претензиями и разочарованиями.

Об этом и пьеса, написанная много лет назад, о различиях между мужчиной и женщиной, их ощущении жизни, принципах построения семьи, выстраивании взаимоотношений, о мечтах и реальных событиях, происходивших с ними. Рижская версия спектакля имеет дополнительную сторону, в нем проявляются проблемы двуязычных семей, которых много в Латвии, и показывает сложности взаимопонимания не только с точки зрения противоположностей мужских и женских качеств, но и разность культурных традиций.

В Клайпеде спектакль будет показан на сцене-студио, максимально приближенным к сценическому решению спектакля в Риге, где зрительный зал разделен на две части, находится близко к актерам, и может наблюдать за самыми тонкими нюансами актерской работы. Мария Данилюк и Андрис Булис работали вместе на сцене в Риге более десяти лет назад, и снова встретились, чтобы сыграть героев Вырыпаева. Оба они во время репетиций говорили о многих совпадениях в диалогах пьесы и тем, как они сами иногда разговаривают со своими близкими.

Тексты Ивана Вырыпаева обладают магией ритма, присущего только ему, и при этом его герои всегда говорят на очень понятном языке, языке современности, абсолютном отражении времени. Иван Вырыпаев - самый известный на международном театральном поле русский драматург, который уже более десяти лет живет в Польше и работает в разных театрах Варшавы. Им написаны 28 пьес, многие из которых переведены на разные языки и много ставятся в разных европейских странах. С началом войны в феврале этого года Иван неоднократно выступал в поддержку коллег в Украине, работал волонтером в Варшаве по приему украинских беженцев, и после его текста о том, что все авторские поступления от показов его спектаклей в России он будет перечислять в пользу украинских фондов, его пьесы были запрещены в России и более не играются ни в одном театре на территории России. Таким образом, рижский спектакль «Солнечная линия», вероятно, остался единственным, где исполняется оригинальный текст на русском языке.

Первым продюсерским проектом компании KATLZ RIGA стал спектакль TWHYS («Война еще не началась» по пьесе Михаила Дурненкова), спектакль был показан и в Вильнюсе, и в Клайпеде в 2019 году. Именно работа с современной драматургией является приоритетом в деятельности продюсерской компании из Риги, которая включает читки и постановки пьес из Украины, Беларуси с привлечением актеров из разных стран Балтии. Также продюсерская компания сделала несколько онлайн проектов, в том числе – по пьесам литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса, с участием актеров из разных стран мира в период первого локдауна весной 2020 года.

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