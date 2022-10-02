Репертуар Вильнюсского старого театра на октябрь

Вильнюсский старый театр представляет репертуар на октябрь.

2 октября, воскресенье, 11.00, 13.00 Спектакль для всей семьи «Каштанка», реж. Марина Чаплина. По рассказу А. П. Чехова. 1 ч. 10 мин. Большой зал.

5 октября, среда, 18.30 Моноспектакль Е. Богданович «Иосиф, Марина и Анна», реж. Владимир Гурфинкель. 1 ч. 10 мин. Малая сцена.

7, 8 октября, пятница, суббота, 18.30 Премьера «Медея чужестранка», реж. Диана Добрева. По мотивам произведений Ж. Ануя, А. Секулова, К. Кавафиса, Р. М. Рильке и М. Цветаевой. 1 ч. 45 мин. Большой зал.

9 октября, воскресенье, 11.00, 14.00 Спектакль-игра для всей семьи «Муха», реж. Агне Сунклодайте. По стихам для детей поэта Ренаты Мухи. 55 мин. Малая сцена.

9 октября, воскресенье, 18.30 Спектакль в одном действии «Сволочная любовь», реж. Агнюс Янкявичюс. Марюс Мацявичюс, по повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». 1 ч. 45 мин. Большой зал.

20 октября, четверг, 18.30 Простая жизнь в одном действии «Воля», реж. Владимир Гурфинкель. По произведениям Василия Шукшина. 1 ч. 50 мин. Большой зал.

21 октября, пятница, 18.30 Моноспектакль А. Метальниковой «Одинокий человеческий голос», реж. Владимир Дорондов. По книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». 1 ч. 10 мин. Малая сцена.

22 октября, суббота, 15.00 Перформанс «Спектакль, который не состоялся», 1 ч. Коридоры и подвалы театра.

22 октября, суббота, 18.30 «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах», реж. Й. Вайткус. По произведениям Владимира Маяковского. 2 ч. 20 мин. Большой зал.

23 октября, воскресенье, 18.30 «Отель двух миров», реж. Сигитас Рачкис. По произведению Эрик-Эммануэль Шмитт. 2 ч. 30 мин. Большой зал.

29 октября, суббота, 18.30 Спектакль Театра Августа «За что», реж. Андрюс Даряла, Сцена М8.

Театр имеет право изменять и отменять спектакли.

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