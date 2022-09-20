Режиссер и актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Российский актер и режиссер, художественный руководитель театра имени Волкова Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области, сообщает Yarnews.net. Эту информацию также подтверждает Baza и источник РИА Новости.

По сведениям Yarnews.net, авария, в котором столкнулись грузовик и легковой автомобиль, произошла днем 20 сентября на трассе «М8» в Ростовском районе.

«Судя по всему, удар пришелся в бок микроавтобуса с вологодскими номерами. После такого не выживают. Я видел одно лежащее на асфальте укрытое тело. Работали спасатели. Возможно, еще кого-то доставали. Со стороны Москвы большая пробка. На месте уже все службы», — рассказал изданию один из очевидцев ДТП.

По данным управления МВД по Ярославской области, при столкновении автомобиля Ford и грузовика погибли два человека и еще один госпитализирован.

Сергей Пускепалис родился в 1966 году в Курске. В 1985 году он окончил Саратовское театральное училище, а в 2001-м — режиссерский факультет ГИТИСа. В качестве режиссера работал в театрах Самары, Саратова, Магнитогорска, в московских «Современнике» и театре-студии Олега Табакова. В августе 2019 года стал художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова.

Пускепалис — заслуженный артист РФ. Как актер известен по фильмам «Простые вещи», «Как я провел этим летом», «Ледокол», «Прогулка» и другим. За роль в фильме «Прогулка» был удостоен премий «Кинотавр», «Ника», «Белый слон». В 2010 году получил вместе с Григорием Добрыгиным «Серебряного медведя» на Берлинском фестивале за лучшую мужскую роль в фильме «Как я провел этим летом».

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