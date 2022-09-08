Репертуар Русского драмтеатра Литвы на сентябрь

Русский драматический театр Литвы представляет репертуар на сентябрь.

11 сентября, воскресенье, 18.30 Антикомедия «Третья смена», реж. Андрюс Даряла. По пьесе Павела Пряжко. 1 час 20 мин. Малая сцена.

13 и 14 сентября, вторник, среда, 18.00, 20.00 Иммерсивный спектакль в одном действии «Дядя Ваня», реж. Тадас Монтримас. По пьесе Антона Чехова. 1 час 15 мин. Литературный музей А. Пушкина.

17 и 18 сентября, суббота, воскресенье, 18.30 Специальный показ Авиньонского проекта «Восход богов», реж. Владимир Гурфинкель. Большой зал.

18 сентября, воскресенье, 11.00, 14.00. Спектакль-игра для всей семьи «Муха», реж. Агне Сунклодайте. По стихам для детей поэта Ренаты Мухи. 55 мин. Малый зал.

21 сентября, среда, 18.30 Современная комедия «Горка», реж. Лера Суркова. По пьесе Алексея Житковского. 1 ч. 50 мин. Большой зал.

22 сентября, четверг, 18.30 Моноспектакль Елены Богданович «Иосиф, Марина и Анна», реж. Владимир Гурфинкель. Малая сцена.

23 сентября, пятница, 18.30. Надежды на счастье в двух действиях «Поминальная молитва», реж. Владимир Гурфинкель. По пьесе Григория Горина, по мотивам произведений Шолом-Алейхема. 3 ч. 30 мин. Большой зал.

24 сентября, суббота, 15.00 Перформанс «Спектакль, который не состоялся», реж. Андрюс Даряла. Коридоры и подвалы РДТЛ.

25 сентября, воскресенье, 18.30 Комическая драма в двух частях «Мадам Рубинштейн», реж. Раймундас Банионис. 2 ч. 10 мин. Большой зал.

29 сентября, четверг, 18.30 Лирическая комедия в двух частях «Филумена Мартурано», реж. Альгирдас Латенас. По пьесе Эдуардо Де Филиппо. 2 ч. 30 мин. Большой зал.

Театр имеет право изменять и отменять спектакли.

Самая свежая информация на сайте театра www.rusudrama.lt и в https://www.facebook.com/rusudrama.

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