Чулпан Хаматова, Людмила Петрушевская и Анатолий Белый - на сцене Русского драмтеатра Литвы

21 августа в 20.00 в Русском драматическом театре Литвы истории и песни в стиле нуар прозвучат в спектакле "Кабаре Петрушевской" — с легендарным автором в главной роли.

Пани Люси в свои 84 года сочиняет пьесы и прозу, романы и хокку, стихи и сказки, пишет картины, бьет чечётку и совершенно очаровательно, по-хулигански исполняет французские, немецкие, итальянские, английские, цыганские песни в собственных переводах – вольных, невольных и, как добавили однажды зрители… фривольных!

Людмила Стефановна числится самым переводимым русскоязычным автором. Пьесы Петрушевской десятилетиями звучат с главных европейских сцен — а в России «Уроки музыки» и «Московский хор», «Три девушки в голубом» и «Чинзано», «Любовь» и «Квартира Коломбины» были поставлены, среди прочих, Марком Захаровым, Романом Виктюком, Олегом Ефремовым, Львом Додиным и Дмитрием Брусникиным. Ну а «Пуськи бятые», «Сказка сказок», «Поросенок Пётр» и сотни других историй, обожаемых поколениями, были подарены нам единственным российским писателем, заслуживающим, по словам Дмитрия Быкова, номинации на Нобелевскую премию по литературе.

Встретиться с великой современницей, увидеть больших актёров Белого и Хаматову в редком амплуа, услышать, как поразительно актуально звучат сегодня тексты, некоторые из которых были написаны почти 50 лет назад (и с которыми автор вошёл в топ 5 бестселлеров года в США по версии «Нью-Йорк Таймс» и получил Всемирную премию фантастики) — вот почему так важно не пропустить главное театральное событие августа, сообщают организаторы.

«Кабаре Людмилы Петрушевской» собирает родственные души, израненные войной в Украине, по всему миру. Как сказала в интервью «Медузе», соорганизатору турне, сама Людмила Стефановна: «Я знаю, что страшная сказка лечит — еще с детдома, где я их сочиняла в спальне подружкам».

«Кабаре Петрушевской» с его страшными историями и весёлыми песнями объездило весь мир, снискав овации в Нью-Йорке и Сан-Паулу, Одессе и Санкт-Петербурге, Лондоне и Лимассоле, и на один вечер распахнет свои двери перед драгоценным вильнюсским зрителем, с которым Петрушевскую связывает одно немаловажное обстоятельство: 13 января 1991 года, когда русские танки в Вильнюсе пытались подавить сопротивление литовцев советскому режиму, Петрушевская пишет письмо: "Дорогие литовские братья и сестры! Простите нас. Фашисты из коммунистической партии во главе с их президентом потому так цепляются за вашу землю, что скоро их погонят отовсюду". За это письмо она попадает под суд, за ней по пятам ходят следователи, ей приходится срочно бежать из СССР с детьми, так как ей грозит до 5 лет тюрьмы «за оскорбление президента». Но преследование прекращается, поскольку в августе 1991 года «оскорбленного» президента самого сбрасывают со счетов истории, как и его империю. Петрушевская уверена, что история имеет обыкновение повторяться.

Билеты - здесь и здесь.

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