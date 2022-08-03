Премьера спектакля РДТЛ "Восход богов" и поддержка Украины на Авиньонском фестивале

На прошлой неделе во Франции завершилось одно из крупнейших в мире событий в области сценического искусства - 76-й Авиньонский фестиваль и проходящий одновременно с основным Avignon Off фестиваль, представляющий инициированную Литвой программу Vilnius: Carrefour de l'ar(t)ésistance ("Вильнюс: перекресток сопротивления художников"). Вильнюс в этой программе представляли Министерство культуры Литвы и Вильнюсское городское самоуправление, а также Русский драматический театр Литвы с документальным спектаклем "Восход богов" (режиссер Владимир Гурфинкель), который в этом году был единственным спектаклем в программе Авиньонского фестиваля, затрагивающим тему войны в Украине.

По словам руководителя Русского драматического театра Литвы Ольги Полевиковой, выступление в Авиньоне было исключительным событием: "Мы понимали, что у нас появилась уникальная возможность говорить на важные темы в Европе посредством спектакля, в основе которого – история Мантаса Кведаравичюса и его жены Анны. То, что окружает наш спектакль очень радует – это и круглые столы, и концерты, и дни Вильнюса в самом Авиньоне. Все вместе – это исключительное событие, подобного которому еще не было".

Встреча с мэрией Авиньона

В рамках фестиваля Avignon Off мэр Авиньона Сесиль Хелль встретилась с вице-министром культуры Литвы Дайной Урбанавичене, старшим специалистом отдела профессионального творчества и интернационализации Индре Шимелюне и советником мэра г. Вильнюса Ренальдой Руткаускайте-Прескене. Во встрече приняли участие руководитель РДТЛ Ольга Полевикова, главный режиссер РДТЛ Владимир Гурфинкель, советник руководителя театра Агне Мажвилайте, а также драматург спектакля РДТЛ "Восход богов" Марюс Ивашкявичюс.

Мэрия тепло приняла гостей из Литвы. Состоялась презентация спектакля "Восход богов", а также дискуссия о взаимоотношениях художника и власти и границах творческой свободы. Дискуссию открыли вице-министр культуры Литвы Дайна Урбанавичене и член городского совета Авиньона Бернар Хокмаян.

Дискуссия круглого стола "Художник и власть: границы творческой свободы"

"Начало войны доказало, что никто не может оставаться в стороне и быть нейтральным наблюдателем происходящих зверств. До недавнего времени некоторые деятели культуры призывали не смешивать искусство и политику, будто искусство может быть аполитичным по определению", - сказала Д. Урбанавичене в своем вступительном слове. Дискуссия расширила эту идею, подчеркнув гражданскую роль художников в контексте войны. Марина Давыдова, театральный критик, бежавшая от российского авторитарного режима, подчеркнула, что сегодня творчество больше не является нейтральной зоной и художник, как гражданин, должен занимать определенную позицию, сохраняя свободу творчества.

"Очень важно, что мы можем встретиться сегодня в Авиньоне и найти время, чтобы послушать художников, бежавших из зоны боевых действий, а также тех, кто бежал от недемократических режимов в своих странах", - подчеркнула Д. Урбанавичене. Помимо литовских художников и представителей Украины, в дискуссии приняли участие Жак Лившин, французский театральный режиссер и основатель театра „Théâtre de l'Unité“, Анн Дюруфле, бывший атташе по культуре Франции в странах Восточной Европы. Модератором дискуссии выступила Мюриэль Помпон, журналист „Radio France Internationale“.

Премьера спектакля "Восход богов"

История Мантаса Кведаравичюса, погибшего в Мариуполе, и его жены стала основой для пьесы, написанной Марюсом Ивашкявичюсом всего за три месяца для документального спектакля "Восход богов" режиссера Владимира Гурфинкеля. Этот спектакль впервые увидели зрители Авиньонского фестиваля во Франции.

Благодаря уникальной творческой команде "Восход богов" превратился в коллективное размышление о потрясшей мир войне в Украине, о насилии против демократического движения в Беларуси и о реакции создателей на эти события.

В спектакле, специально подготовленном Русским драматическим театром Литвы для Avignon Off программы, занята труппа актеров из Литвы, Беларуси и Украины. Эта документальная пьеса рассказывает о сильных женщинах, потерявших своих близких в результате жестоких военных действий в Украине.

Спектакль получил множество положительных отзывов, благодарностей, участие и поддержку зрителей и был показан 10 раз на сцене театра „La Scierie“ в Авиньоне.

"Как бороться с табу в театре: границы творчества?"

Во время фестиваля на сцене „La Scierie“ под председательством Мюриэль Помпон - журналиста RFI - состоялся круглый стол с участием театроведов и актеров из Украины, Литвы, Беларуси и России в эмиграции, а также французских дипломатов и журналистов. Дискуссия была посвящена позиции художника по отношению к власти: «Сопротивление художников в эмиграции» и «Как бороться с табу в театре: границы творчества?». В дискуссии принимали участие руководитель РДТЛ Ольга Полевикова, главный режиссер РДТЛ Владимир Гурфинкель, драматург Марюс Ивашкявичюс и известный российский интеллектуал Марина Давыдова.

Говоря о пьесе «Восход богов», драматург Марюс Ивашкявичюс отметил в ходе дискуссии, что художник не должен подстраиваться под зрителей: «Очень интересно, что люди на Западе и в самой Украине часто считают, что творчество, даже то, которое рассказывает о войне, должно быть прекрасное - не дай бог пойдет в натурализм или станет нас содрогать теми же вещами, которые мы видим по телевизору».

По словам главного режиссера РДТЛ Владимира Гурфинкеля, есть общее чувство, когда реальная жизнь совпадает с тем, что художник чувствовал в течение долгого времени: «Это абсолютно естественно, что произведения больших авторов на протяжении всей мировой истории опережают реальность и попадают в нее в момент своего рождения. Если у художника отобрать право на предвидение того, как будет развиваться мир, то его нужно лишить права на творчество. Творчество – это и есть созидание миров, через которое именно так и будет развиваться человечество».

Модератору дискуссии Марине Давыдовой было интересно узнать, как родилась идея документального спектакля РДТЛ «Восход богов».

«После событий февраля мы поняли, что постановка, с которой мы собирались приехать, совсем не та история, с которой важно ехать на фестиваль. Для нас контекст был очень важен. Мы ощущаем те же самые события, которые особенно потрясли нас – наш театр. События 2020-го года очень трагически перетекли в события 2022-го. Я уверена, что в этом очень много смысла – это нужно и важно было сделать, каких бы усилий это ни стоило для нас», - говорит Ольга Полевикова.

Режисер Владимир Гурфинкель отмечает, что создать спектакль за такое короткое время было непросто: «Документ, внутри которого звучит голос свидетелей – это очень сложное произведение, потому что нельзя однозначно найти пропорцию художественного, личного, фактологического и исторического. Как говорят создатели оперы, после сюжета должно пройти минимум сто лет, чтобы мы начали его понимать. Когда актеры начинают говорить о личном и говорят о насилии над собой, то возникает другое доверие между зрителем и артистом».

Своими мыслями о документальном театре и его границах поделился драматург Марюс Ивашкявичюс: «Я видел спектакль „Rwanda“ и для меня, увы, это был документальный театр, который я бы не хотел никогда делать. Когда на сцене сидит женщина, потерявшая во время войны всю свою семью и со слезами рассказывает об этом каждый раз, в каждом спектакле - для меня это слишком. Это уже некая порнография боли. Конечно, если есть любители такого, то это имеет право на существование».

Марина Давыдова отметила, что за последнее десятилетие документальный театр изменился и к нему предъявляются иные тербования.

«В человечестве в этическом смысле наблюдается какой-то прогресс. Знаете, как реагировали люди на гибель «Титаника»? Сразу же были придуманы аттракционы, имитирующие гибель корабля, и публика с удовольствием принимала участие в этом развлечении. Еще не успели похоронить жертвы... Так это воспринималось в начале прошлого века. Сейчас это нам бы показалось абсолютной дикостью и варварством», - говорит М. Давыдова.

Спектакль РДТЛ «Восход богов» был показан в Авиньоне 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 и 28 июля. Проект поддерживают Совет по культуре Литвы и концерн SBA, а также Министерство культуры Литвы и Вильнюсское городское самоуправление.

Премьера спектакля «Восход богов» в Русском драматическом театре Литвы планируется в сентябре 2022 г.

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