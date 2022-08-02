Авиньонские зрители тронуты документальным спектаклем об Украине "Восход богов": эти истории - ад на Земле

История Мантаса Кведаравичюса, погибшего в Мариуполе, и его подруги стала основой для пьесы Марюса Ивашкявичюса, которая родилась всего за три месяца для документального спектакля "Рассвет богов" режиссера Владимира Гурфинкеля. Первыми эту постановку увидели зрители Авиньонского фестиваля во Франции. О рождении пьесы, процессе репетиций и отзывах зрителей рассказывают актрисы Катерина Вишнева, Кристина Киселевайте, Анастасия Шпаковская и Елена Богданович.

О чем рассказывает спектакль "Восход богов"?

Катерина: "Восход богов" - о том, что война в Украине - это не что-то где-то - это здесь и сейчас с реальными людьми, и нельзя закрыться от нее, спрятаться или делать вид, что ты ее не видишь и не хочешь о ней слышать. Это очень неудобный спектакль. Это дискомфорт для всех актеров, потому что каждый раз приходится переживать все заново. Это неудобно для тех, кто смотрит и слушает, потому что увиденное на сцене заставляет думать, задавать себе неудобные вопросы, слушать, плакать и откладывать телефон.

Анастасия: Эта пьеса о том, насколько хрупким оказался наш мир и как мы можем выжить в этой хрупкости, как мы можем спасти себя и как мы можем остаться людьми.

Елена: Марюс Ивашкявичюс, изначально предполагавший строить сюжет пьесы вокруг одной линии оператора Мантаса и его любимой девушки Анны, стал интересоваться нашими судьбами, корнями, комплексами, нашей личной болью - из этого потом родилась пьеса, в которой для каждой актрисы есть своя история. К сожалению, формат Авиньонского фестиваля не позволил развернуться этим историям в полной мере, но, надеюсь, что цельная версия у нас ещё впереди.

Кристина: В пьесе «Восход богов» рассказываются не только наши личные истории, но и главная история Анны, чей жених, режиссер Мантас Кведаравичюс, был убит в Мариуполе. Это также история моей знакомой Яны из Мариуполя, чей муж тоже был убит. Обе эти истории - о людях, которые потеряли свои жизни, свою любовь и свое будущее в результате российской агрессии в Украине. И им действительно очень трудно. И тема, которая объединяет все эти истории - любовь.

Насколько важно для вас лично ваше участие в этом проекте?

Анастасия: Участие в проекте «Восход богов» - это возможность выразить солидарность, эмпатию и разделить боль с украинским народом. Это особенно важно для меня, как для беларуски, потому что моя страна в оккупации, и с ее территории летят ракеты по мирным городам Украины. Это важно для меня, как человека, который понимает, что мир находится на грани третьей мировой войны и очень важно сейчас каждому из нас быть сопричастным к войне в Украине, чтобы противостоять злу.

Елена: Думаю, что нахожусь в правильном месте и в нужное время. С начала войны, а она началась для меня ещё в 2014, когда резко встал вопрос о вывозе мамы из Донбасса, из зоны боевых действий. С тех самых пор меня не покидает потребность быть действенно сопричастной этим событиям, то есть говорить, писать, помогать... Поэтому, когда возник этот проект, я с готовностью бросилась в него.

Кристина: В этом проекте хорошо то, что ты в команде, а не один. И это помогает в данной ситуации, потому что я совершенна одна в практически чужой стране. Работать не только в театральном проекте, но и в проекте, который касается современных реалий и рассказывает о том, что происходит в моей родной стране - об этом очень трудно говорить, анализировать, но это очень важно для меня.

Что было самым сложным для вас во время репетиций?

Катерина: Самым сложным было собирать материал. Особенно во время первых репетиций, ты очень живо реагируешь на все это, потому что ты это видел, слышал и это происходило с тобой, поэтому было трудно каждый раз переживать это заново и понимать, что это еще не закончилось, или даже, что мир устал от этого. Тяжелее всего было видеть, что война еще продолжается, а мир уже отворачивается. Каждый раз, когда вы собираете материал заново, спросите себя: где же дно всего этого? Нет ничего хуже, чем быть изнасилованной на глазах у мужа, а там еще было изнасилование шестимесячного ребенка свечой или бутылкой и он умер. Для меня эти истории - ад на земле.

Анастасия: Весь репетиционный период спектакля был сложным. Мы искали и анализировали реальные человеческие трагедии, которые происходят здесь и сейчас. Было невыносимо концентрироваться на боли и ужасе, но я рада, что все участники спектакля справились с собой и с таким сложным материалом.

Кристина: В спектакле моя задача - распространять свет, веря, что однажды все будет хорошо. В настоящее время, когда вы видите изображения разрушенных городов, очень трудно распространять свет, потому что ненависть иногда берет верх. Ненависть к происходящему; к тому, что ваши близкие страдают, а вы ничего не можете сделать. Что у меня осталось в Украине - это мой замечательный муж и прекрасная работа в одном из лучших театров страны - имени Леси Украинки. Конечно, я очень надеюсь, что весь этот кошмар закончится, и можно будет не только вернуться, но и с новыми силами и знаниями восстановить наше былое счастье.

Елена: Весь рнпетиционный процесс был полон невероятных открытий; мы вместе переживали ужасные события и постоянно обменивались информацией. Во время репетиций мне было трудно найти правильную интонацию, правдивую, искреннюю и эмоциональную, без пафоса и сентиментальности. Мне нужно было быть как можно ближе к нашей героине Анне, которая после четырех часов рассказа о своем трагическом опыте позволила себе лишь пару раз смахнуть слезу.

Какие отзывы вы получили от зрителей в Авиньоне?

Катерина: Я получила много благодарности, слез, взаимной боли от украинской аудитории, потому что мы говорим об этом, мы не забываем и не боимся быть неудобными, непопулярными. Эта тема не может быть популярной. Они очень благодарны, что мы это делаем, что мы не молчим и что мы привносим свои культурные силы. Это не тот спектакль, где вы приносите цветы, а потом идете фотографироваться с актерами. Это спектакль, после которого люди уходят молча, со слезами на глазах или злясь на актеров за то, что они заставили их чувствовать и думать. Возможно, как врач или хирург должен сделать больно, чтобы исцелиться, так и здесь - чтобы исцелиться, вы должны пройти через боль, иначе вы не сможете. Мы также получали отзывы о том, что смотреть на это было больно и страшно, что хотелось выйти из комнаты и отложить все это на потом, зарыть голову в песок. Француженки в аудитории поделились, что у них есть внутренние противоречия - в конце концов, они живут комфортной жизнью, едят круассан по утрам и спрашивают себя: «Что именно я сделал, чтобы помочь? Почему я сижу и ничего не делаю?» Одна француженка сказала, что вы остаетесь с этим неудобным вопросом и засыпаете, думая о нем, а утром приходит решение что-то сделать, и речь идет о конкретных действиях.

Анастасия: Аудитория очень сильно вовлечена в нашу историю, отзывы теплые и искренние. Это дает нам всем надежду на то, что мы, человечество, переживем эти невыносимые испытания, которые происходят сейчас.

Елена: Во время спектакля мы слышим всхлипывания в зрительном зале, а после спектакля - сдержанные, задумчивые аплодисменты и тишина... Но я бы не назвала этот спектакль тяжёлым для восприятия из-за удивительно светлой темы любви, жертвенной и жизнеутверждающей, несмотря на все ужасы и страдания, которые неизбежно несёт война. «Стрелять в темноту бессмысленно, попробуем бороться с ней, неся свой собственный свет» - кажется, эту идею исповедует автор, а вместе с ним и мы.

Премьера спектакля РДТЛ "Восход богов" состоялась в Авиньоне 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 и 28 июля. Во время Авиньонского фестиваля дискуссии и встречи за круглым столом проводились также в мэрии Авиньона и в фестивальном Off дворике. Вильнюс на международном фестивале представляли Министерство культуры Литовской Республики, Вильнюсское городское самоуправление и Русский драматический театр Литвы.

Проект поддерживают Совет по культуре Литвы и концерн SBA, а также Министерство культуры и Вильнюсское городское самоуправление.

Показ спектакля "Восхода богов" на сцене РДТЛ планируется в сентябре.

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