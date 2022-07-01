Победитель конкурсной программы фестиваля "Мы–Украина'22" – режиссер из Украины

В Русском драматическом театре Литвы состоялся двухдневный фестиваль драматургии "Мы – Украина'22". Во время фестиваля зрители увидели эскизы спектаклей по пьесам украинских драматургов, отобранных режиссерами Виктором Марвиным, Юлией Ауг и Рамуне Кудзманайте. В ОФФ-программе были представлены перформансы режиссеров Мантаса Янчяускаса и Андрюса Дарялы, а также эскиз спектакля Максима Тухватуллина. Помимо этого, для режиссеров и зрителей были организованы круглый стол и обсуждение эскизов. Вчера вечером комиссия выбрала победителя конкурсной программы - им стал украинский актер и режиссер Виктор Марвин. Его спектакль-эскиз «Семейные сцены» по пьесе Анны Яблонской станет новой постановкой Русского драматического театра Литвы в 2023 году.

Во время круглого стола, состоявшегося вчера, главный режиссер РДТЛ Владимир Гурфинкель отметил, что после просмотра и обсуждения эскизов фестиваля «Мы-Украина» открылись более широкие темы, чем ожидалось.

«Это темы, которые, безусловно, волнуют всех нас — причастных к театру. Выбор темы для художника — очень сложная задача на данный момент, поэтому многие предпочитают выждать и помолчать. Однако я вижу, как этот небольшой фестиваль стал поводом не только для знакомства с классической и современной украинской драматургией, но и предложил нам задуматься о том, каким может быть театр в условиях военного времени и возможно ли творить вне зависимости от того, что происходит в Украине», - сказал В. Гурфинкель.

Режиссер Виктор Марвин, участвовавший в обсуждении, рассказал, почему для него было важно участвовать в этом фестивале.

«Когда 24 февраля началась вторая фаза войны, встал вопрос, есть ли вообще место театру в этих условиях. Мне хотелось чем-то помочь, я понимал, что не могу молчать. Что мы можем сделать? Мы можем помочь физически, финансово - поддержать армию, но молчать нельзя. Позже я понял, что каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего. Нужно поднимать эту тему, говорить об этом. Поэтому этот фестиваль — пространство, где можно работать с украинской драматургией — ведь это тоже большой вклад, тем более, что он проходит в русском театре. Для меня важно, что русский театр организовывает проукраинский проект», — сказал В. Марвин.

Режиссер Рамуне Кудзманайте призналась, что хотя она и читала современную украинскую драматургию, ее по-прежнему привлекала своей чистотой и природной красотой пьеса Леси Украинки «Лесная песня», созданная 111 лет назад.

«Театр мог бы стать оазисом, особенно для семей беженцев, приехавших в Литву. Мне совершенно не хочется показывать им образы войны, насилия, то, что они пережили и видели своими глазами. Наоборот, творчество может и должно давать успокоение. Думаю, это одна из миссий театра в экстремальные времена», — сказала Р. Кудзманайте.

Еще одна участница фестиваля «Мы-Украина», Юлия Ауг, известная актриса и режиссер-диссидент, выступающая против российской военной агрессии и переехавшая в Таллин из-за своей гражданской позиции, представила спектакль «Клятвенные девы» по пьесе Олега Михайлова. Режиссер призналась, что чувствует свою ответственность за то, что происходит в Украине, поэтому, говоря на эту тему в своем творчестве, она надеется внести хоть какой-то вклад в изменение отношения некоторых людей к военным событиям.

«В апреле я создала документальный спектакль в Эстонии, основу которого составили сообщения из переписки с друзьями в социальных сетях. Это антивоенное выступление вызвало огромный резонанс как в России, так и среди русскоязычных жителей Эстонии. Я знала, что среди них есть те, кто поддерживает политику Путина, но не думала, что их так много», - поделилась мыслями Юлия Ауг.

Режиссер Виктор Марвин согласился, что в Эстонии, где он сейчас живет и работает, есть люди, которые верят российской пропаганде и не изменят своего отношения.

«И это - абсурд. Мы живем рядом друг с другом, мы выглядим как люди, но кажется, что это какие-то другие существа. А на вопрос, может ли театр как-то повлиять и изменить отношение людей, я бы ответил, что, к сожалению, нет», — считает В. Марвин.

Режиссер убежден, что выбранная им пьеса Анны Яблонской «Семейные сцены» сегодня чрезвычайно актуальна:

«Эта пьеса попадает в сегодняшний контекст по происходящим событиям. Действие пьесы разворачивается в России, в небольшом городке, откуда люди едут воевать в Украину, где занимаются разными делами, где убивают, воруют и возвращаются домой, привозя на родину стиральные машины. У меня возникают вопросы не в пьесе, а вообще, после начала жестоких событий. Вопрос первый: что это за люди, какая это среда и как они дошли до такого расчеловечивания? И второй: что будет, когда эти люди вернутся домой», - говорит В. Марвин.

По словам Владимира Гурфинкеля, во время подготовки к этому фестивалю ощущалась направленная злость и некоторые участники отказались от участия в проекте, в связи с тем, что фестиваль проходит в Русском драматическом театре Литвы.

«Что-то просто необходимо выждать. Опьенение идеологией пройдет, пропаганда не может длиться вечно. Я хотел бы дождаться того момента, когда люди очнутся», - сказал В. Гурфинкель.

Все мероприятия фестиваля вызвали большой интерес зрителей, которые приняли активное участие в обсуждении эскизов и дискуссиях. После показа последнего конкурсного эскиза «Лесная песня» (реж. Рамуне Кудзманайте), одна зрительница очень растрогалась и поделилась своими чувствами и мыслями:

«Большое вам спасибо! Извините, я очень растрогана. Я из Одессы и помню, как читала в школе эту пьесу Леси Украинки. В вашем спектакле так органично все звучало - и игра, и каждое слово, все было на своем месте. Во время просмотра нахлынули воспоминания: когда я была совсем маленькой девочкой, более 40 лет назад, я ездила в гости к бабушке на Полтавщину и видела эти самые деревья, поля... Спасибо, что дали возможность увидеть такую родную пьесу. Спасибо вам за то, что вы делаете для нас, и большое спасибо Вильнюсу и Литве за всю поддержку, помощь и за то душевное отношение, которое, на мой взгляд, украинцы не получают ни в одной другой европейской стране, как здесь. Финансовую помощь мы получаем, да, но духовную поддержку только в Литве».

В этом году РДТЛ впервые взял на себя важную миссию – через фестиваль стать проводником в другие культуры, открыть неизвестные художественные территории и авторов – режиссеров и драматургов другой страны. С 2022 года каждый июнь РДТЛ будет приглашать литовских зрителей взглянуть на культуру, литературу, искусство и театр через призму другой страны - ее национальной драматургии.

После реализации проекта репертуар театра ежегодно будет пополняться новыми авторами и новой эстетикой, предоставляя режиссерам не только из Литвы, но и из соседних стран - Польши, Латвии, Украины - творческую среду для реализации своих художественных идей и расширения культурного кругозора, работая с драматическим произведением иной страны. В следующем сезоне в РДТЛ запланирован фестиваль «Мы – Франция».

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