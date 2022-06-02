В Вильнюсе трехдневный фестиваль поэзии "Территория слова" объединит людей посредством искусства

Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) 17–19 июня приглашает зрителей на поэтический фестиваль «Территория слова». В течение трех дней жители и гости Вильнюса смогут весело и продуктивно провести время на организуемых РДТЛ акциях и мероприятиях. Часть мероприятий "Территории слова" – бесплатные.

Во время интересной и современной программы зрители смогут посетить: поэтическую экскурсию по улицам Вильнюса на туристическом автобусе, которая позволит по-новому увидеть и почувствовать любимый город через слово, поэзию и музыку, а также – чтения поэзии в сквере театра, уютные музыкальные вечера «у костров», спектакли, перформансы, концерты и веселый квест для детей. Помимо этого, будут организованы поэтический вечер и мастер-классы, которые проведут приглашенные из Латвии, Польши и Эстонии русскоязычные поэты.

В первый день поэтического фестиваля, в ночь с пятницы на субботу, будет действовать открытый микрофон, во время которого каждый может подняться на сцену и прочесть свои стихи. Мероприятие «Open Mic: поэзия» включено в программу «Ночи культуры» этого года и, начавшись в 20.00, будет длиться до 2 часов ночи. В открытом микрофоне примут участие поэты С. Морейно, И. Белов, П. И. Филимонов, И. Савин, Э. Сашко, Е. Шеремет, Н. Шарова, Е. Жолонко, рэп-исполнители Kamuza, Stygle, Da Real Patricia и другие поэты и музыканты.

По словам координатора художественной деятельности РДТЛ Александры Шалкине, при организации этого фестиваля сложнее всего было договориться о встречах с поэтами и бардами Литвы: «Мы начали обсуждать их участие в фестивале в начале марта, когда мир уже был окружен ужасами войны, а разговоры о планах на июнь были похожи на гротеск или утопию», – вспоминает А. Шалкине.

Несмотря на все сложности, фестиваль этого года очень отличается от поэтического мероприятия, организованного театром в 2020 г. В этом году фестиваль длится три дня и включает в себя более 10 разножанровых мероприятий. Организаторы фестиваля обещают, что даже самые молодые участники фестиваля найдут для себя интересные и увлекательные занятия.

«Для детей мы подготовили квест «Планета поэзии». Участники вместе с поэтом-проказником, отправляясь в увлекательное путешествие, будут собирать разрушенную планету Поэзии», – рассказывает А. Шалкине.

Фестиваль пройдет на разных площадках РДТЛ, включая подвалы и коридоры театра. Помимо этого, будут оборудованы две уличные сцены: у центрального входа – для молодежного открытого микрофона, во дворе театра – для исполнения авторской песни и лирических стихов «у костров». Также по городу будет курсировать туристический автобус, в котором актеры РДТЛ Люда Гнатенко и Игорь Абрамович вместе с поэтом Игорем Савиным покажут зрителям другой – поэтический Вильнюс.

Насыщенная программа фестиваля гарантирует, что каждое мероприятие фестиваля найдет своего зрителя. Любителей музыки приглашают в окружении собравшихся «у костров» бардов послушать исполнителей авторской песни. В тот же вечер на новой сцене М8 пройдет акустический концерт группы «Naka». Лидер группы – актриса и исполнительница песен Анастасия Шпаковская – дважды была вынуждена покинуть свой дом – Беларусь, а потом – Украину, поэтому в песнях «Naka» – предельная честность мыслей и чувств.

В программе фестиваля есть мероприятия, которые понравятся не только молодежи, жителям и гостям города или детям, но и поэтам, филологам, переводчикам и всем любителям поэзии. Для последних, например, будут организованы встречи-беседы с профессиональными поэтами из Латвии, Польши, Эстонии и спектакль о поэтах-шестидесятниках «Оттепель». Всего за время фестиваля «Территория слова» зрители смогут увидеть три спектакля и один перформанс. Актриса РДТЛ Елена Богданович в своем моноспектакле «Иосиф, Марина и Анна» расскажет истории взаимоотношений И. Бродского, М. Цветаевой и А. Ахматовой с Литвой и Вильнюсом через призму собственного восприятия творчества этих поэтов.

У зрителей также будет возможность посмотреть спектакль Театра августа «За что» (реж. А. Даряла). Этот спектакль рассказывает о ночи 29 октября 1937 г., когда в лесном урочище Куропаты сотрудниками НКВД были убиты поэты, переводчики и другие деятели белорусской культуры. В спектакле, в котором играют актеры из Гродно, звучат стихи убитых в эту ночь поэтов.

В рамках фестиваля будет показан перформанс «Спектакль, который не состоялся» (реж. А. Даряла). Представление посвящено премьере спектакля «Маруся Чурай», которая не состоялась 27 февраля 2022 г. в Донецком академическом областном драматическом театре в Мариуполе в связи с трагическими событиями в Украине. Во время перформанса зрители вместе с его участниками спустятся в подвалы РДТЛ и его коридоры. В перформансе заняты актеры РДТЛ: Артур Алексеев, Игорь Абрамович и Максим Тухватуллин.

Во время первого дня фестиваля в сквере театра стихотворения поэтов будут читать актеры РДТЛ: Эдита Гончарова, Сергей Зиновьев, Юрий Щуцкий, Владимир Серов, Валентин Киреев, Валентина Лукьяненко и Видмантас Фиялкаускас. А своими мыслями о современной поэзии поделятся приглашенные гости фестиваля – поэты Сергей Морейно, Игорь Белов и П. И. Филимонов.

Фестивалем «Территория слова» организаторы хотят подчеркнуть многослойность Вильнюса, его многоязычие и толерантность. По их словам, цели поэтического фестиваля – заново открыть уставшим от пандемии жителям и гостям города возможности живого общения и объединить людей посредством искусства.

Часть мероприятий фестиваля «Территория слова» бесплатные. На платные мероприятия можно приобрести абонемент, предоставляющий возможность посетить все мероприятия дешевле.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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