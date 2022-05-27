В Вильнюсе состоится концерт в поддержку Украины: собранные средства будут переданы детской больнице в Киеве

1 июня в 19 часов Русский драматический театр Литвы совместно с детским танцевальным коллективом Angel project и Вильнюсским центром музыкального развития русскоязычных детей и подростков "Студия звёзд" организует праздничный благотворительный концерт, посвященный Международному дню защиты детей. Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены в Киевскую детскую больницу "Охматдет". Таким образом организаторы проекта призывают не оставаться равнодушными к геноциду украинской нации.

«Нашим друзьям, живущим в Украине, важно знать, что мы переживаем и сочувствуем им и их детям. Мы рады тому, что Русский драматический театр Литвы поддержал нашу идею благотворительного концерта. И еще – мы верим в чудеса», - говорит руководитель танцевального коллектива Angel project Анара Байдильдинова.

Детский танцевальный коллектив Angel project начал свою деятельность при Русском драматическом театре Литвы 15 лет назад. Его воспитанники принимали участие в спектаклях РДТЛ - «Снежная королева», «Русалочка», «Загадай желание», «Семь красавиц», «Литуаника». Коллектив получил множество наград на международных фестивалях танца в Испания, Польше, Болгарии, России, Эстонии, Латвии, Турции и Германии.

По словам Натальи Базюк, руководителя «Студия звёзд», в музыкальном центре занимаются дети разных национальностей, поэтому было решено в программу концерта включить песни на рызных языках: «В Студии занимаются дети разных национальностей. Среди них есть поляки, беларусы, украинцы, русские, евреи, а также дети из смешанных семей, поэтому во время концерта будут звучать песни на русском, литовском и английском языках».

На благотворительном концерте выступят три вокальных ансамбля «Студии звезд»: «Другялис», «Солнышко» и «Цветы», которые стали лауреатами международных творческих конкурсов в Латвии, Беларуси, Польше, Болгарии, Грузии, России и Литве.

Руководитель «Студии звезд» отмечает, что им важно всестороннее развитие детей путём взаимодействия с музыкой, пением, движением, изобразительными видами творчества, а также интеграция русскоязычных детей в литовское общество. Ансамбли активно участвуют в разных благотворительных акциях: «До пандемии воспитанники «Студии звёзд» неоднократно участвовали в благотворительных акциях, организуемых социальной службой Свято-Духова монастыря, в Домах Малютки и Домах опеки г. Вильнюса».

Русский драматический театр Литвы поддерживает инициативу коллективов и готов внести свой вклад в реализацию этой идеи:

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и ее народ в это непростое время. Вместе с инициаторами проекта – коллективом „Angel project“ и музыкальным ансамблем «Студия звезд» желаем народу Украины оставаться сильным и не терять надежду - весь мир выражает свою поддержку как на словах, так и на деле», — говорит руководитель Русского драматического театра Литвы Ольга Полевикова.

Билеты на благотворительный концерт можно приобрести здесь.

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