В финале участвовали 25 стран, результаты голосования зрителей и оценки комиссии показали, что лидером конкурса стала Kalush Orchestra.
Лауреаты увезут домой трофей – стеклянный микрофон.
Еще до финала делали прогнозы, что победителем конкурса станут украинцы.
Песня "Стефания" была написана для мамы лидера группы, а потом стала символом всей Украины и покорила сердца поклонников конкурса.
"Я надеюсь, эта песня пошлет сильную весть об украинской музыке всей Европе и всему миру", – сказал член группы Олег Псюк.
Украина получила 192 балла комиссии и 439 зрительских баллов.
Литве комиссия дала 35 баллов, а зрители – 93 балла. В финале литовская исполнительница Моника Лю (Monika Liu) заняла 14 место.
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