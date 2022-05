На "Евровидении-2022" в Турине стали известны все финалисты

Имена всех финалистов конкурса определились по итогам второго полуфинала. Украина двумя днями ранее получила путевку в финал "Евровидения".

Второй полуфинал конкурса "Евровидение-2022" завершился в Турине поздно вечером в четверг, 12 мая. 18 участников разыграли последние 10 путевок в финал "Евровидения". В него прошли Шелдон Райли (Австралия), Надир Рустамли (Азербайджан), Джереми Макизе (Бельгия), Охман (Польша), WRS (Румыния), Konstrakta (Сербия), The Rasmus (Финляндия), We are domi (Чехия), Корнелия Якобс (Швеция), Стефан (Эстония).

Другие участники финала "Евровидения-2022"

Первые 10 путевок в финал были разыграны 10 мая. В него, в частности, прошли главный фаворит нынешнего "Евровидения", украинская группа Kalush Orchestra, Роза Линн из Армении, Моника Лю из Литвы, Аманда Георгиади Тенфьорд от Греции, молдавский коллектив Zdob si Zdub & Advahov Brothers.

Не надо проходить сито полуфиналов Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. Эти пять крупнейших доноров Европейского вещательного союза (организатора конкурса) сразу номинируют своих представителей в финал "Евровидения". Россия и Беларусь не принимают участие в конкурсе. Россия была отстранена после нападения на Украину, Беларусь - в 2021 году из-за нарушений правил "Евровидения". Эти две страны не показывают конкурс в телеэфире. Его прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте "Евровидения" в субботу, 14 мая.

Ожидается, что порядок выступления на "Евровидении-2022" будет следующим:

1. Чехия (We Are Domi)

2. Румыния (WRS)

3. Португалия (Maro)

4. Финляндия (The Rasmus)

5. Швейцария (Мариус Бэр)

6. Франция (Альван и Ahez)

7. Норвегия (Subwoolfer)

8. Армения (Роза Линн)

9. Италия (Мамуд и Бланко)

10. Испания (Шанель)

11. Нидерланды (S10)

12. Украина (Kalush Orchestra)

13. Германия (Малик Харрис)

14. Литва (Моника Лю)

15. Азербайджан (Надир Рустамли)

16. Бельгия (Жереми Макиесе)

17. Греция (Аманда Георгиади Тенфьорд)

18. Исландия (Systur)

19. Молдова (Zdob și Zdub и Братья Адваховы)

20. Швеция (Корнелия Якобс)

21. Австралия (Шелдон Райли)

22. Великобритания (Сэм Райдер)

23. Польша (Ochman)

24. Сербия (Констракта)

25. Эстония (Стефан).

