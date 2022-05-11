Самое дорогое произведение искусства ХХ века: портрет Мэрилин Монро продан за 195 млн долларов

Культовая картина Энди Уорхола с изображением голливудской звезды Мэрилин Монро была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 195 млн долларов, став самым дорогим произведением искусства ХХ века.

Эта работа стала также и самой дорогой за всю историю американского искусства.

Шелкографический портрет под названием Shot Sage Blue Marilyn был создан Энди Уорхолом в 1964 году - за основу была взята фотография с изображением кинозвезды.

Перед началом торгов аукционный дом Christie's написал, что эта картина - "одно из редчайших и наиболее выдающихся произведений из ныне существующих", оценив ее стоимость примерно в 200 млн долларов.

Картина была продана за 170 млн - конечная цена выросла до 195 млн с учетом налогов и сборов. По данным агентства Bloomberg, ее обладателем стал известный американский арт-дилер Ларри Гагосян, которому принадлежит сеть художественных галерей по всему миру.

Предыдущий ценовой рекорд за американское произведение искусства был установлен продажей картины "Череп" художника Жана-Мишеля Баския, которая ушла с молотка за 105 млн долларов.

Титул же самого дорогого произведения искусства XX века до сих пор принадлежал картине Пабло Пикассо "Алжирские женщины", написанной в 1955 году. В 2015 году это полотно было продано почти за 180 миллионов долларов.

Аукционный дом Christie's объявил, что все средства, вырученные от продажи картины, пойдут в Фонд Томаса и Дорис Амман (Thomas and Doris Amman Foundation), который помогает детям из малоимущих семей по всему миру.

Еще одна загадочная улыбка

Председатель правления Фонда Джордж Фрей заявил, что картина, изображающая Мэрилин Монро, "свидетельствует о ее неослабевающей визуальной силе в новом тысячелетии".

"Женщины Мэрилин больше нет, трагические обстоятельства ее жизни и смерти забыты, - сказал Фрей. - Все, что осталось, - это загадочная улыбка, которая связывает ее с загадочной улыбкой другой женщины - Моны Лизы".

Прошедшие в понедельник торги стали первыми из серии художественных аукционов, запланированных домами Christie's и Sotheby's на следующие две недели. Многие считают эти мероприятия проверкой спроса на предметы роскоши в постпандемическую эпоху.

Основатель нью-йоркской консалтинговой компании Fine Art Group Филип Хоффман говорит о наличии "огромного неудовлетворенного спроса" на искусство.

"Все ждали подходящего момента, и этот момент настал", - заявил Хоффман изданию New York Times.

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