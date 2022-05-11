Представительница Литвы Моника Лю прошла в финал "Евровидения"

Во вторник представительница Литвы Моника Лю (Monika Liu) с песней Sentimentai ("Сaнтименты") вышла в финал "Евровидения".

В своей группе конкурса она заняла третье место среди 17 стран.

Также в финал прошли Швейцария, Армения, Исландия, Португалия, Норвергия, Греция, Украина, Молдавия и Нидерланды.

Остальные десять финалистов выступят во втором полуфинале в четверг.

В финале также примет участие так называемая "большая пятерка" — Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания. Они являются основными финансовыми спонсорами конкурса.

Из-за войны в Украине Европейский вещательный союз (EBU) в этом году исключил Россию из конкурса.

В этом году конкурс песни "Евровидение" проходит в итальянском Турине, а финал состоится в субботу.

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