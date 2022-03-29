Марина Абрамович в Каунасе: находясь здесь, я думаю о войне в Украине

Находящаяся в Каунасе сербская художница и мастер перформанса Марина Абрамович говорит, что, находясь в Литве, она прекрасно понимает, что происходит в Украине.

"Что бы я ни делала, вставая каждое утро, я понимаю, что за границей находится Беларусь, а за ее границей - Украина, где идет война", - сказала художница журналистам во вторник.

Она подчеркнула, что осудила действия России немедленно и была одной из первых.

"Я первая из деятелей искусств, кто в первые два часа войны в Украине осудил военные действия и (Владимира) Путина", - сказала Абрамович.

Сербская художница сказала, что прекрасно понимает ужасы войны, потому что ее родители во время Второй мировой войны в Югославии активно участвовали в сопротивлении нацистской Германии.

Абрамович в прошлом году представила в киевском Бабьем Яру инсталляцию "стены плача" с кристаллами.

Почти месяц назад это место повредили во время бомбардировок российские войска.

По словам Абрамович, прошли времена, когда художник мог особенно ни о чем не беспокоиться, употреблять алкоголь, сидеть в студии, создавать искусство и ждать признания.

"Такая роль художника уже далеко в прошлом. Функция художника теперь - быть ответственным, ответственным за свою работу, за свой посыл (...) Голос художника также должен быть четко слышен, особенно в таких ситуациях, как эта", - сказала Абрамович.

Однако, по ее словам, из-за обилия событий и их изменяющегося понимания создавать одно только политически ангажированное искусство "исключительно опасно".

"Если будешь создавать одни только политически ангажированные произведения, они будут, как газета - в один день актуальны одни новости, на следующий день - другие. И тогда работы не будут иметь больше никакого значения", - сказала художница.

По ее словам, искусство должно быть многослойным, в нем должны быть и политические, и духовные, и социальные темы, попытка предвидеть будущее.

"И общество тогда возьмет из этого то, что в это конкретное время актуально", - считает мастер перформанса.

Отвечая на вопрос, что может спасти мир, она пошутила, что "точно не Путин".

"Мы, мы. Мы должны меняться. (...) Мы должны спросить себя, что мы можем сделать, и действовать", - сказала Абрамович, призвав жертвовать для Украины продукты питания, воду, оружие, принимать беженцев.

В частности, во время встречи со СМИ она высоко оценила историю литовского искусства, назвав ее прекрасной.

В среду в Каунасе открывается выставка Абрамович "Память бытия", на ней намечается подробно представить важнейшие этапы творчества Абрамович, начиная с 1960 года.

Эта выставка является частью программы "Каунас - культурная столица Европы". Она будет действовать до июля.

Абрамович в четверг на арене "Жальгирис" также выступит с лекцией "Перформанс. Прошлое. Настоящее. Будущее".

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