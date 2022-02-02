"Секс на фоне страха". В России резко вырос спрос на интимные игрушки

Ведущие российские маркетплейсы заявляют о том, что продажи сексуальных игрушек и товаров 18+ в 2021 году выросли почти втрое. Таковы данные Ozon и Wildberries – их приводит издание Fobes. В России товары для взрослых начали продавать крупные косметические бренды, к рынку планируют присоединиться и ретейлеры бытовой техники. Сибирь.Реалии – о том, почему россияне стали чаще интересоваться секс-игрушками, передает "Сибирь. Реалии".

В 2021-м крупные федеральные сети по продаже косметики "Л’Этуаль" и "Золотое яблоко" начали продавать в своих магазинах секс-игрушки и предметы интимной гигиены.

По словам представителя "Золотого Яблока", больше всего товары для сексуального здоровья пользуются спросом в крупных городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Продажи увеличились в пять раз (на 395%), а средний чек составляет три тысячи рублей.

Аналогичное повышение спроса произошло и в онлайн-маркетплейсах: в первом полугодии прошлого года продажи секс-игрушек на Ozon увеличились в три раза, на Wildberries – в шесть раз.

В России покупатели больше всего интересовались, по словам представителей компаний, вибраторами, анальными игрушками, лубрикантами (смазками) и презервативами. В этом плане несколько регионов России показали необычную статистику. Например, в Республике Тыва в 2020 году лидерами продаж стали гели и смазки, в Ингушетии – презервативы, а в Северной Осетии – вибраторы.

Рост продаж товаров для взрослых в маркетплейсах связан больше с демпингом (искуственным занижением цен), чем с повышенным интересом к индустрии, считает руководитель новосибирского интернет-магазина erohouse.store Дмитрий Лондон.

– Рост случился ближе к маю [прошлого года]. Те, кто привык ходить в розничные магазины, были вынуждены делать заказы онлайн. Офлайн-продажи ушли в интернет.

Косметические бренды же объясняют возросший интерес к секс-продукции “постепенным снятием табуированности темы сексуального здоровья”.

– Полагаю, что это естественный процесс, который будет наращивать обороты с годами, хотя для повышения заинтересованности жителей регионов, особенно удаленных, надо будет как следует стараться, – говорит секс-блогер и SMM-специалист секс-шопа Tizzi Ксения Фомина.

Рост интереса к теме сексуального здоровья характерен больше для жителей крупных городов России, соглашается клинический психолог и член Ассоциации сексологов Екатерина Федосова.

– Секс-шопы стали использовать свои микроблоги не только как площадки для реализации интимных товаров, но и для секс-просвещения. Это, безусловно, способствует постепенному смягчению ригидных установок, разоблачению мифов и в целом повышению осознанности и толерантности к теме секса, человеческой сексуальности и секс-игрушек, – считает специалист.

По наблюдениям собеседников Сибирь.Реалии, спрос на секс-товары резко возрос в начале пандемии, но затем начал снижаться, например, в категории средств контрацепции.

– Полагаю, сексуальная жизнь людей на фоне страха перед контактами с новыми, потенциально болеющими людьми, стала менее активной, отсюда и падение спроса на одну из самых важных категорий – контрацептивы, – объясняет Фомина.

При этом, как отмечает сексолог Екатерина Федосова, интерес к товарам для одиночных практик продолжает расти:

– Многие мои клиентки и читательницы в период пандемии приобрели свои первые секс-игрушки именно для себя, а не для мужчины или для парных практик.

Косметические бренды в числе главных покупателей продукции для сексуального здоровья называют женщин или пары. Как замечает один из собеседников Forbes, средний возраст клиентов составляет 27 лет.

28-летняя блогер Ксения Фомина полагает, что высокий интерес ее ровесников к секс-товарам объясняется желанием "получить новые ощущения впечатления", а также готовностью вкладываться в это финансово: "У меня уже есть адекватный доход, при этом я любознательна, интересуюсь технологическими новинками".

Дмитрий Лондон отмечает, что российский рынок категории sexual wellness значительно пополнился товарами для мужчин. По его оценке, за последние пять лет их объемы продаж увеличились примерно в десять раз.

– У нас молодые люди, к сожалению, долгое время были ограничены в профессиональных девайсах. Раньше это зачастую были только эрекционные кольца, и на этом всё. Сейчас большое разнообразие: анальные стимуляторы и пробки, насадки на пенисы и мошонку, вибраторы разных размеров. Этот пласт товаров действительно стал сильно востребован за последние три года.

В целом во время пандемии во всем мире спрос на продукцию категории sexual wellness резко увеличился. Ожидается, что мировая индустрия секс-игрушек ускорится с годовым совокупным темпом роста на 9,1% и достигнет 52,7 млрд долларов в 2026 году. Секс-педагог Энн Ходдер-Шипп указывает, что "секс" и "сексуальное благополучие" являются одними из самых популярных поисковых запросов и тем в интернете.

"Секс-игрушки – надежный источник прибыли, особенно в отношении продуктов, которые считаются расходными материалами, таких как одноразовые мини-вибраторы и С-образные кольца, лубриканты и интимная косметика", – говорит Ходдер-Шипп, ее слова приводит американское издание Beauty independent.

Пресс-секретарь "Золотого Яблока" отмечает, что среди стран Запада появление секс-игрушек в парфюмерно-косметических магазинах стало обычной практикой. К примеру, товары для взрослых продаются в американской сети супермаркетов Walmart.

Владелец секс-шопа Дмитрий Лондон не уверен, что офлайн-продажа товаров для взрослых в неспециализированных магазинах способна повлиять на табуированность темы секса.

– Часть людей будет стесняться: а вдруг меня кто-нибудь узнает. Пришли мы, допустим, в "Л’Этуаль", посмотрели товары на полках, но, скорее всего, мы закажем их в интернете или пойдем в секс-шоп, где нам будет комфортно и свободно.

Продажа товаров с маркировкой "18+" в открытом доступе запрещена законом, подчеркивает Лондон, поэтому торговые точки должны быть оборудованы специальной ширмой или отдельным входом.

– Либо это должны быть такие игрушки, которые не похожи внешне на части человеческого тела. Скорее всего, этот сегмент и будет представлен публике: яички для мужской мастурбации, менструальные чаши, тампоны, стимуляторы, – говорит эксперт.

Психолог Екатерина Федосова дважды выступала на российской выставке товаров для взрослых "ЭроЭкспо". Общаясь с участниками, она обратила внимание на то, что многие производители и продавцы этих девайсов позиционируют их как "товары для здоровья" или "товары для укрепления семьи", не говоря напрямую о сексуальном удовольствии.

– Возможно, это как раз отголоски табуированности данной темы [в России], а возможно, попытка обойти страхи и табу именно через контекст здоровья, молодости, красоты. При таком подходе развитие [интереса брендов к товарам категории sexual wellness] весьма закономерно, – полагает Федосова.

Между тем РПЦ на днях выступила против самого существования секс-шопов. Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион назвал магазины для взрослых "узаконенным развратом" и предложил запретить их.

"Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены. Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной – мы выступаем против половой распущенности, против разврата в любых его формах..." – заявил Иларион в эфире "России-24".

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