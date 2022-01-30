Умер актер Леонид Куравлев, сыгравший Афоню и Айсмана

В Москве в возрасте 85 лет скончался актер Леонид Куравлев. Он был одним из самых востребованных режиссерами и любимых зрителями советских киноартистов.

10 января сообщалось, что Куравлева госпитализировали в коронавирусную больницу в Коммунарке. 22 января, как говорил его сын в интервью агентствам 26 января, его перевели в другое медицинское учреждение для реабилитации. Он не уточнял название или профиль учреждения; до этого СМИ писали, что артиста поместили в хоспис.

В советское время большинство актеров и актрис работали и в кино, и в театре. Леонид Куравлев - один из немногих, кто целиком посвятил себя экрану.

За более чем полувековую карьеру он снялся в 194 фильмах. Ему одинаково удавались эксцентрика и бытовой реализм, комедийные и драматические роли, образы простаков и хитрецов. Впрочем, однажды в интервью он заметил: "Очень сложные бывают эти простаки".

Куравлев не играл героев, зато даже жулики у него получались обаятельными.

Foto: Stop kadras

Талант и открытую, располагающую внешность Куравлева первыми оценили режиссеры Михаил Швейцер и Василий Шукшин. С Шукшиным артист дружил и даже назвал сына Василием в его честь.

Визитной карточкой Леонида Куравлева навсегда остался Афоня из одноименной комедии Георгия Данелии (1975 г.). В год выхода картина стала чемпионом проката и считается частью золотого фонда советского кино.

Другие запомнившиеся роли Куравлева - Хома Брут ("Вий"), Шура Балаганов ("Золотой теленок"), Жорж Милославский ("Иван Васильевич меняет профессию"), Айсман ("Семнадцать мгновений весны"), Копченый ("Место встречи изменить нельзя"), инспектор Гранден ("Ищите женщину"), американский посол ("Ширли-мырли").

Foto: Stop kadras

В сериалах нулевых годов "про оперов и бандитов" режиссеры особенно охотно предлагали Куравлеву роли милицейских генералов и полковников.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве.

Он не принадлежал к актерской династии и не рос в творческой среде. Отец работал слесарем на авиазаводе, мать - парикмахером.

Сделал себя сам: со второго захода поступил во ВГИК (впоследствии шутил, что его устраивал любой вуз, куда не нужно сдавать математику). Первое время чувствовал себя скованно на фоне однокурсников, но потом раскрепостился и начал сниматься еще студентом.

Foto: Stop kadras

В отличие от многих коллег, Леонид Куравлев влюбился один раз и навсегда, в 2010 году отпраздновал с женой золотую свадьбу, а после ее кончины стал вести жизнь затворника. Его сын Василий в интервью "Комсомольской правде" рассказал, что последние полгода артист жил в частном пансионате для престарелых в Москве, поскольку близкие уже не справлялись с уходом за ним.

Близкие Леонида Куравлева не были связаны с кино, что для этого мира тоже довольно нетипично. Жена работала директором школы, сын - преподавателем экономики, дочь - психотерапевтом.

Foto: Stop kadras

В 2014 году Куравлев подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики Кремля по отношению к Украине и Крыму. В одном из редких интервью накануне своего 80-летнего юбилея хвалил Владимира Путина, бранил США и выразил мнение, что Россия - "спасение мира", поскольку другим неведомы понятия "душа" и "доброта".

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