Популярная книга "История города Клайпеды" издана на русском языке

На литовском языке книга "История города Клайпеды", автор которой – руководитель Института истории и археологии Балтийского региона Клайпедского университета Василиюс Сафроновас, была опубликована прошлой зимой и распродана молниеносно. Чтобы удовлетворить спрос, издатели должны были повторять тираж летом. Вскоре книга станет доступна и для русскоговорящих.

В 2021 гожу читатели Клайпедской городской библиотеки имени Иммануила Канта на конкурсе Книги года выбрали книгу "История города Клайпеды" самым популярным изданием. Издатель, Музей истории Малой Литвы, намерен перевести невероятно успешную книгу также на английский и немецкий языки.

По словам автора книги, идея перевести книгу на другие языки возникла еще перед началом написания "Истории города Клайпеды". Вместе с издателем, Музеем истории Малой Литвы, было решено, что первый перевод книги выйдет в свет на русском языке. На это решение повлияло несколько практических причин. Одна из них – в 2019 году, когда зародилась идея написать "Историю города Клайпеды", Клайпедский университет принял первых студентов на русскоязычные образовательные программы, ориентированные на страны Восточного партнерства Европейского союза. Среди них была образовательная программа "История Европы". Сегодня в университете ведется набор студентов на пять таких образовательных программ. Для русскоязычных студентов, не только исторических, но и других специальностей, важно ознакомиться с городом, в который они приезжают учиться.

Foto: Klaipėdos universiteto nuotr.

"Другое дело, что, хотя процент русскоговорящих в Клайпеде за последние три десятилетия неуклонно снижается, они и сегодня составляют относительно большую часть населения города. Согласно последней переписи населения, в 2021 году русские, белорусы и украинцы составляли 19 % жителей Клайпеды. Подавляющее большинство из них – граждане Литовской Республики, приехавшие сюда в какой-то период своей жизни или родившиеся и выросшие здесь. Я знаю, что многим из них проще читать на русском языке. Тем более что в Клайпеде до сих пор действуют шесть общеобразовательных школ, где русский язык является основным языком обучения. История родного города должна быть для них доступна", – говорит автор книги.

Историк отмечает, что русскоязычная аудитория в этом отношении несколько обижена, потому как на русском языке публикаций о прошлом региона и города почти нет, а большинство до сих пор опубликованных исторических текстов написаны для литовских или немецких читателей. "Думаю, литовские историки давно поняли, что если мы сами не будем писать об истории Литвы на других языках, за нас это сделают другие", – говорит Василиюс Сафроновас.

Издание книги профинансировал Музей истории Малой Литвы. Со следующей недели ее можно будет приобрести в Музее истории Малой Литвы или в книжном магазине Клайпедского университета.

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