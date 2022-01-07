Умер поэт Александр Тимофеевский, написавший "Песню крокодила Гены"

Поэт и писатель Александр Тимофеевский умер в возрасте 88 лет. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил киновед, шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Жена Тимофеевского сообщила, что он умер после тяжелой болезни.

Тимофеевский родился в 1933 году в Москве. В 1958 он окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.

С 1963 по 1983 год работал редактором на киностудии «Союзмультфильм», где писал сценарии и песни к мультфильмам. В том числе он написал песню крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже», а также сценарии к мультфильмам «Проделкин в школе», «Мук-скороход», «Медной горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «По щучьему велению», «Чудесное яблоко».

Кроме того, Тимофеевский писал стихи и детские книги.

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