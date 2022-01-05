Русский драмтеатр отправляется с гастролями в Висагинас и приглашает на премьерный детский спектакль

11 января Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) выезжает на первые в 2022 году гастроли в Литве. В висагинском культурном центре "Драугисте" в 11.00 и 13.00 покажут премьеру детского спектакля РДТЛ – театрализованный концерт-игру "Когда вырасту, стану…"

По словам создателей премьеры, "Когда вырасту, стану…" – это остроумный, интерактивный спектакль о том, как важно правильно выбрать профессию. Юные зрители на нашем спектакле не только "встретятся" с представителями разных профессий, но и сами смогут побыть актерами, строителями, учеными, пожарными и даже космонавтами. После спектакля Дед Мороз и Снегурочка порадуют зрителей подарками. Спектакль – на русском языке, творческая группа: режиссер, автор текстов песен и инсценировки – Агне Сунклодайте, композитор – Дейвидас Гнединас, художник – Рамуне Скрябунайте, художник по свету – Юргис Латонас, актеры: Александра Метальникова, Евгения Карпикова, Тельман Рагимов, Андрюс Даряла, Елена Орлова, Юрий Щуцкий

В преддверии приближающегося спектакля в Висагинасе, мы задали несколько вопросов актрисе Александре Метальниковой, участвующей в новой постановке.

- Чем, на Ваш взгляд, спектакль «Когда вырасту, стану…» отличается от других детских спектаклей, в которых Вы играете («Каштанка», «Русалочка», «Кошкин дом», «Царь Салтан»)?

- Для меня этот спектакль отличается тем, что дети принимают в нём непосредственное участие, а не просто наблюдают за происходящим на сцене. Мы вовлекаем их в игру, и они с удовольствием подключаются, а когда вместе с ними играют и родители, учителя, то получается еще лучше. Дети очень быстро принимают правила игры, запоминают движения и мелодии песен, видно, что они получают огромное удовольствие. Некоторые приходят и во второй, и в третий раз, а потом играют дома, изображая профессии, о которых рассказывали актеры.

- Вы – и актриса, и мама. Как Вы думаете, каким должен быть современный спектакль для детей, на который Вы бы с удовольствием привели свою дочь и в котором Вы сами хотели бы играть?

- «Когда вырасту, стану…» рассчитан на детей от 3 до 12 лет, но приходят и младше и старше. Моей дочке 11, и ей очень понравилось. Думаю, таких интерактивных постановок должно быть больше. Каким я вижу современные детские спектакли? Прежде всего, тема должна быть близка современным детям, а спектакль – добрым, говорящем о ценностях. Мне, например, очень нравится детский спектакль на литовском языке «Побег из дома Трепсе» („Pabėgimas iš Тrepsės namų“) который, я надеюсь, мы тоже привезём в Висагинас. Это история игрушек, сбежавших от девочки, которой они стали не нужны, потому что всё время она проводила за компьютерными играми. После этого спектакля дети охотно играют со своими игрушками. Думаю, каждая сказка чему-то учит детей. И «Кошкин дом», и «Русалочку», и «Каштанку» юные зрители театра отлично принимают. Присутствие родителей и обсуждение спектакля всегда дают большие результаты, формируя важную художественную и моральную ценность. Моя дочь видела все сказки нашего театра и не один раз. Ее любимая сказка – «Русалочка».

- С режиссером Агне Сунклодайте Вы работали впервые. Какие Ваши впечатления от творческого процесса, что бы Вы выделили в творческом, режиссёрском почерке, художественном видении?

- В спектакле «Когда вырасту, стану…» происходит очень сильный обмен энергией и заряд положительными эмоциями. С режиссером я работала в первый раз, и могу сказать, что она – профессионал, поставившая много хороших детских спектаклей и прекрасно разбирающаяся в детской психологии. Она очень тонко чувствует меру, чтобы дети не заскучали или наоборот, не перегрузились информацией. Работать с Агне Сунклодайте было комфортно и интересно. В нашем театре уже есть ее интерактивный спектакль для малышей от 3 до 5 лет «Муха» и совсем скоро она приступит к новой постановке для детей – «Мой папа птиц». Её спектакли красочные и очень нравятся детям.

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