Легенды старого Вильнюса: вещий сон князя Гедиминаса и человек, который создал Центробанк Литвы

Одна из самых известных легенд о Вильнюсе - это история о великом князе Гедиминасе, железном волке и жреце Лиздейке, но мало кто знает, что на самом деле в основе легенды лежит реальная политическая цель, которую преследовал великий князь. Помимо легенды о князе Гедиминасе мы расскажем историю о человеке, который фактически стал легендой при жизни - Владас Юргутис. Он создал валюту Литвы – лит. Также мы познакомимся с очередной современной сказкой о литовской столице и ее кошках.

Легенда, которая всем нам известна, гласит: великий князь литовский Гедиминас, правитель этой земли, прибыл сюда на охоту. Она была удачной, добычей стал огромный тур - в наших лесах водились такие огромные быки. Его решили принести в жертву богам, так как Гедиминас был язычником. Князь заночевал здесь же. Ночью ему приснился сон, что вот на этом холме, который мы называем горой Гедиминаса, стоит волк, одетый в рыцарские доспехи, железные латы, и воет таким страшным воем, как тысяча волков. Утром князь отправился к верховному жрецу и попросил, чтобы тот растолковал ему сон. Лиздейка, верховный жрец, сказал ему, что сон вещий. На этом месте князь должен основать город, который станет столицей, доспехи волка говорят о том, что крепость этого города будет неприступной, а вой тысячи волков говорит о том, что слава о нем будет нестись по всему миру.

Однако есть и другая версия истории, которая, кстати, намного более интересная и увлекательная, словно ее перенесли из фильма “Игра престолов”. Вот об этой версии легенды нам и рассказал Марк Псоник, один из гидов и любителей историй и городского фольклора Вильнюса.

“Классическая версия легенды о Гедиминасе появилась где-то в 16 веке, лет так через 200 после событий. Довольно романтизированная, слегка подчищенная. Пришедшее вслед за язычеством христианство попыталось убрать из легенды все, что было языческое, и представить Гедиминаса в виде основателя всего… он здесь - номер один, все создал с нуля. В лесу, в чистом поле, на горе построил город и поэтому он такой великий. Мы этого отрицать не будем, он действительно великий, быть может, даже величайший из правителей Литвы, но дело в том, что тут было не пустое место”, – рассказывает Марк.

Легенды старого Вильнюса

Как говорит наш собеседник, археологам удалось доказать, что на холмах вокруг горы и на самой горе Гедиминаса уже тысячи лет назад уже существовало большое городище. И это был большой для масштабов Литвы город, и он был языческий. Недаром литовцы говорят, что мы - последние язычники Европы. Так оно и есть. Литва крестилась только в 1387 году, на четыреста лет позже, чем Киевская Русь, и на 350 лет позже, чем Польша.

“Место, где мы находимся, в легендах называется долиной Святорога - “Швянтарагио сленис”. Это было очень сакральное и важное место для язычников Литвы и всего балтийского региона. И на тот момент, когда сюда уже прибыл Гедиминас, это вообще было самым главным местом, основным сакральным центром всей балтийской языческой религии. Гедиминас прибывает сюда не просто так - он прибывает сюда для того, чтобы вести переговоры с элитой жрецов, которые тут были, на литовском они называются “кривяй”. А переговоры эти - о переносе столицы”, – продолжает свой рассказ Марк.

Легенды старого Вильнюса

По мнению Марка, дальнейшие события хорошо показывают, насколько умным и способным правителем был великий князь Гедиминас. Наш собеседник говорит, что в языческой традиции, до христианской традиции Литвы, церковь была отделена от государства. И если сакральный центр находился в Вильнюсе, то политическая столица находилась в Кярнаве, а потом - в Тракай, откуда и прибывает Гедиминас. Долина Святорога считалась священным местом, своеобразным элитным кладбищем, где хоронили правителей. Поэтому, как говорит наш собеседник, сомнительно, что Гедиминас мог охотиться на могилах предков, так как к предкам в языческой Литве относились трепетно и нежно. Скорее всего Гедиминас прибывает сюда на переговоры, охота, вероятно, действительно состоялась, потому что тура он привез. Но то, что он его привез - это сам по себе политический ход. Хотя жертвоприношение быка часто встречается в разных мифологиях в мире, но тур… это добыча правителя.

“Существовала определенная иерархия, кто и на кого мог охотиться. Так вот на тура мог охотиться только великий князь. Если какой-нибудь князь помельче на охоте убивал тура, его могли даже казнить за это. И вот они прибывает на переговоры с таким большим подарком, такой большой жертвой, мяса хватит всему местному “Ватикану”. Вроде подарок богатый, но, с другой стороны, зная о том, что только он мог принести такую добычу, он выступает с позиции силы. Показывая, что я - правитель этой земли, я приехал на переговоры. Гениальный ход для ведения переговоров еще до переговоров, то есть и мягкая сила, и одновременно с позиции силы”, – поясняет Марк политический ход Гедиминаса.

Переговоры были удачными, князь договорился со жрецами о переносе столицы. Как объясняет наш собеседник, в Быховецкой летописи написано, что Гедиминас в самом деле остался ночевать в этом месте и, как говорится в летописи, “почил на капищах – то есть на могилах предков”, именно в долине Святорога.

“Интересно, то, что, согласно дошедшим до наших времен свидетельствам, Вильнюс в тот момент был очень большим городищем - были даже не только деревянные, но и каменные дома. Неужели для правителя земли не нашлось места поприличней, чтобы переночевать, раз ему приходится спать на капищах. Но нет, Гедиминас исполняет древний языческий ритуал. Он должен спать на могилах предков, чтобы они ему сказали, хорошее дело он придумал или нет. То, что Гедиминас договорился со жрецами, еще ничего не значит - свое добро должны дать предки”, – повествует Марк. Гедиминас спит на могилах предков и утром рассказывает свой сон верховному жрецу.

“Жрец истолковывает этот сон и уже тогда говорит, что договор мы заключили, предки одобрили, и столице в Вильнюсе быть. Гедиминас объединяет духовный центр страны с политическим и придает новому растущему государству больше динамики для расширения. Вот такая легенда, которая появилась благодаря прагматичному и умному князю Гедиминасу”, – заключает свой рассказ об основании Вильнюса Марк.

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Вторая история, о которой нам рассказал Марк Псоник, - это история о человеке, который стал легендой при жизни – Владасе Рафаэлисе Юргутисе, создателе лита и фактически основателе центрального банка Литвы.

Как говорит Марк Юргутис, родился он еще в XIX веке в небогатой крестьянской семье, недалеко от города Паланга, нашего всемирно известного курорта. Семья была бедной, но все-таки Владаса Юргутиса отдали учиться - это был талантливый ребенок. Он заканчивает прогимназию в Паланге, дальше в те времена за учебу надо было платить, а семья бедная, но преподаватели утверждали, что ребенок гениальный и ему обязательно надо учиться, нельзя в сельское хозяйство. И родители отдают его в единственное учебное заведение, которое тогда было бесплатным, – в Каунасскую семинарию.



“Религиозное образование было бесплатным, Юргутис с отличием заканчивает каунасскую семинарию и тут же семинария отправляет его учиться дальше, в главную духовную академию, которая находилась в Санкт-Петербурге, а в то время это было высшее учебное духовное заведение во всей Российской империи. Юргутис блестяще ее заканчивает и тут же получает предложение от Духовной Академии продолжить обучение в Риме, обучаться там католическому праву. С условием, что он вернется в Духовную Академию в Санкт-Петербург и будет преподавать там католическое право и заседать в Священном Синоде, высшем духовном органе Российской империи”, – рассказывает Марк. Но не тут то было: герой нашей истории отказывается от привлекательного предложения, которое сулит великолепную карьеру, и за свои деньги едет учиться в Мюнхенский университет, где поступает на факультет Управления и финансов. Резкий поворот в жизни и карьере. Юргутис после семинарии был посвящен в католические священники и отказался от карьеры священника в пользу работы в банке. Владас Рафаэлис Юргутис решает, что для независимой Литвы потребуются его знания как финансиста.

Легенды старого Вильнюса

Уже закончив университет в Мюнхене, Юргутис возвращается в Литву, начинается Первая Мировая Война, затем война за независимость, и Литва обретает независимость.

“Звездный час Владаса Юргутиса наступает в 1922 году, когда его назначают управляющим банком Литвы. Звучит красиво, но дело в том, что банка не было, не было финансовой системы структуры государства - не было ничего. Юргутис начинает строительство финансовой системы Литвы с нуля, как настоящий масон любит строить пирамиды, создавать совершенное из ничего. За два года этот человек из ничего создает финансовую структуру только что сформировавшегося государства. Создает Госбанк, директором которого он был назначен, и создает литовскую валюту - лит, которая была самой стабильной в мире в период между Мировыми войнами”, – Марк возвращается к временам становления независимой Литвы.

В дальнейшем история сложилась так: Юргутис продолжил управлять банком вплоть до 1929 года, когда не выдержал напряжения и ушел. “Дело в том, что, когда он управлял банком, в Литве сменилось 8 премьер-министров. Мечта каждого премьера - напечатать побольше денег, чтобы люди покупали, радовались и голосовали за него на следующих выборах. Однако Юргутис был сторонником консервативной финансовой политики, и поэтому боролся с ними. В итоге он создал финансовую структуру государства и ушел”, – объясняет Марк желание Юргутиса попрощаться с работой в банке.

В наше время, когда в 2015 году Литва прощалась со своей валютой – литом, около Государственного банка Литвы, который находится на проспекте имени Гедиминаса, появился монумент, посвященный Юргутису. Любопытный факт: памятник создали из 75 тысяч 50-центовых монет. Таким образом в Литве почтили память отца лита, священника-банкира и одного из величайших масонов Литвы Владаса Рафаэлиса Юргутиса.

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Проспект имени великого князя Гедиминаса, на котором, кстати, находится и памятник Владасу Рафаэлису Юргутису, объединяет не только прошлое Литвы, но и ее современность и будущее. Так, например, известная писательница Макс Фрай создала множество городских легенд, в которых она рассказывает об улицах Старого города Вильнюса. В частности, о проспекте Гедиминаса у Макс Фрай есть легенда о художнике, нарисовавшего черного кота с ярко-голубым ухом, и из нарисованного он затем превратился в настоящего. Магический кот и художник-волшебник!

К сожалению, нам с Марком, сколько бы мы не искали, так и не удалось найти кота с ярко-голубым ухом, но зато мы смогли вернуть к жизни в нашем рассказе о легендах старого Вильнюса давно ушедших героев.

“Вильнюс никогда не был городом математиков, Вильнюс – это город поэтов, даже структура улиц в Старом городе, в котором у нас нет ни одной прямой улицы - все кривые - говорит, что Вильнюс больше творческий, чем город точных наук. Причем о легендах Вильнюса очень точно сказал наш великий поэт – Чеслав Милош: Вильнюс сам генерирует свои легенды, он их просто рождает. В Вильнюсе очень легко быть поэтом, надо только прислушаться, услышать и успеть записать, то что тебе рассказывает город”, – улыбаясь говорит Марк, крепко на прощание жмет мне ладонь и растворяется в лабиринте улиц старого Вильнюса.

* Материал представляет собой беллетризованные версии городских легенд и может частично не совпадать с реальными фактами.

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