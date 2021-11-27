Новое лекарство против COVID-19 оказалось не таким эффективным, как заявлялось

В ходе клинических испытаний выяснилось, что прием таблеток Molnupiravir снижает риск госпитализации или смерти не на 50 процентов, как было заявлено ранее, а на 30 процентов.

Новые таблетки от COVID-19 Molnupiravir производства американской фармацевтической компании MSD значительно менее эффективны, чем заявлялось ранее. Об этом в пятницу, 27 ноября, объявил сам производитель.

Согласно данным, представленным компанией Merck Sharp & Dohme (MSD), прием таблеток, также известных под названием Lagevrio, в ходе клинических испытаний снизил риск госпитализации или смерти на 30 процентов – в то время как еще в начале октября компания, основываясь на предварительных данных, заявляла о сокращении риска госпитализации или летального исхода на 50 процентов.

Однако на тот момент данные обо всех участниках клинического испытания еще не были доступны. Теперь же они появились.

Великобритания в начале ноября стала первой страной в мире, которая одобрила Molnupiravir для терапии. В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает данные исследований препарата для того, чтобы сертифицировать его на территории ЕС. Согласно его сведениям, это может занять "несколько недель". В ближайший вторник экспертная комиссия Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) также будет заниматься рассмотрением вопроса о Molnupiravir.

Препарат снижает способность вируса реплицироваться в клетках

Этот противовирусный препарат снижает способность коронавируса реплицироваться в клетках организма, тем самым замедляя дальнейшее развитие COVID-19. Аналогичный препарат был разработан американским фармацевтическим гигантом Pfizer. В начале ноября компания Pfizer сообщила, что эффективность ее препарата Paxlovid составляет 89 процентов.

Преимущество таблеток в том, что их можно без проблем принимать дома. Другие лекарства, например противовирусный препарат Remdesivir, необходимо вводить внутривенно. На прошлой неделе правительство США объявило о крупном заказе на 10 млн упаковок препарата компании Pfizer на общую сумму 5,3 млрд долларов (в пересчете без малого 4,7 млрд евро). Заказ был сделан после получения разрешения со стороны FDA.

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