Репертуар Русского драматического театра Литвы на декабрь

Русский драматический театр Литвы представляет репертуар на декабрь 2021 года.

3 декабря, пятница, 18:30 ч. Александр Введенский «Ёлка у Ивановых». Реж. Йонас Вайткус. Музыкальный спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 35 мин.

4 декабря, суббота, 18:30 ч. Александр Введенский «Ёлка у Ивановых». Реж. Йонас Вайткус. Музыкальный спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 35 мин.

5 декабря, воскресенье, 18:30 ч. Эрик-Эммануэль Шмитт «Отель двух миров». Реж. Сигитас Рачкис. Драма в двух частях на русском языке. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

8 декабря, среда, 18:30 ч. Лев Толстой «Анна Каренина». Реж. Эдуард Митницкий. Хроника страсти и греха; в двух частях на русском языке. Продолжительность 2 ч. 40 мин.

9 декабря, четверг,18:30 ч. Миндаугас Валюкас «Волчья любовь». Реж. Миндаугас Валюкас. Моноспектакль Максима Тухватуллина в одном действии (пост-сказка); на русском языке. 14+. Продолжительность 1 ч. 10 мин. Малая сцена.

10 декабря, пятница, 18:30 ч. Aгнюс Янкявичюс «Лёд». По роману Владимира Сорокина. Реж. Aгнюс Янкявичюс. Спектакль-презентация в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 50 мин.

12 декабря, воскресенье, 13:00 ч. Детский книжный клуб в русском драматическом театре Литвы. Малая сцена.

12 декабря, воскресенье, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 35 мин. Внимание! Спектакль перенесен с 5 ноября 2021 г.

14 декабря, вторник, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 35 мин. Внимание! Спектакль перенесен с 6 ноября 2021 г.

17 декабря, пятница, 18:30 ч. Премьера! Эдуардо Де Филиппо «Филумена Мартурано». Реж. Альгирдас Латенас. Лирическая комедия в двух частях. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

18 декабря, суббота, 10:00 и 12:00 ч. «Когда вырасту, стану…». Рождественский театрализованный концерт-игра для всей семьи

18 декабря, суббота, 18:30 ч. Эдуардо Де Филиппо «Филумена Мартурано». Реж. Альгирдас Латенас. Лирическая комедия в двух частях. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

19 декабря, воскресенье, 10:00 и 12:00 ч. «Когда вырасту, стану…». Рождественский театрализованный концерт-игра для всей семьи

19 декабря, воскресенье, 18:30 ч. Эдуардо Де Филиппо «Филумена Мартурано». Реж. Альгирдас Латенас. Лирическая комедия в двух частях. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

22 декабря, среда, 18:30 ч. Джон Мисто «Мадам Рубинштейн». Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

23 декабря, четверг,18:30 ч. Джон Мисто «Мадам Рубинштейн». Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

29 декабря, среда, 18:30 ч. «Поминальная молитва». По мотивам произведений Шолом-Алейхема. Реж. Владимир Гурфинкель. Надежды на счастье в двух действиях на русском языке, с литовскими титрами.

30 декабря, четверг,18:30 ч. «Поминальная молитва». По мотивам произведений Шолом-Алейхема. Реж. Владимир Гурфинкель. Надежды на счастье в двух действиях на русском языке, с литовскими титрами.

31 декабря, пятница, 18:00 ч. «Поминальная молитва». По мотивам произведений Шолом-Алейхема. Реж. Владимир Гурфинкель. Надежды на счастье в двух действиях на русском языке, с литовскими титрами.

Билеты продаются в кассе театра и на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt

Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.

Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра http://www.rusudrama.lt

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