Скончался народный артист России Валерий Гаркалин. Он болел коронавирусом

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался на 68-году жизни, сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

В начале октября актер заразился коронавирусом и был госпитализирован. 6 октября СМИ сообщали, что его перевели в реанимацию.

Коронавирусная инфекция развивалась на фоне хронических проблем с сердцем. Кроме того, у Гаркалина была диагностирована "критическая" стадия пневмонии с поражением легких до 75%, хотя в начале лечения этот показатель составлял 25−50 процентов, писали таблоиды.

"Он был выдающимся и любимым актером и педагогом. Одним из важнейших столпов на нашем факультете эстрады. Он обладал всеми необходимыми талантами театрального педагога", - сказал Григорий Заславский в эфире телеканала "Россия 24".

За свою карьеру Гаркалин снялся в более чем 70 фильмах и сериалах, среди которых "Белые одежды", "Ширли-Мырли" и "Ландыш серебристый".

Он также много лет служил в московском Театре Сатиры. Он играл Хлестакова в "Ревизоре" по пьесе Николая Гоголя, Петруччо в "Укрощении строптивой", Курослепова в "Горячем сердце".

Валерий Гаркалин с 1990 годов регулярно участвовал в различных антрепризных спектаклях. В частности, вместе с народной артисткой России Татьяной Васильевой был задействован в постановках "Ботинки на толстой подошве" по произведению Петра Гладилина и "Ну все, все… все?" по пьесе Наума Брода.

С 2002 года Валерий Гаркалин преподавал в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Был профессором кафедры эстрадного искусства, руководил мастерской.

Последняя роль актера - Валентин Седов в криминальном фильме Марии Маханько "Шахматная королева" (2018).

"Вообще-то я начинал слесарем. Но я не помню минуты, когда сказал, что буду артистом: я родился с этим сознанием", - рассказывал о своей биографии Гаркалин в интервью "Российской газете".

рофессором кафедры эстрадного искусства, руководил мастерской.

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