В программу этого года, которая будет демонстрироваться в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляй, войдут 80 полнометражных и почти 50 короткометражных фильмов, почти 10 киномероприятий и мастерских.
Организаторы форума в том году обещают уделить исключительное внимание темам исторической памяти и выбора сильных личностей.
В целом кинолюбителей ожидают 12 программ, которые дополнил новый, посвященный польскому кино "День польского кино в Сканораме".
Фестиваль продлится до 14 ноября.
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