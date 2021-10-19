Литва выдвигает на "Оскар" фильм Гедре Жицките "Прыжок"

Претендентом на премию "Оскар" от Литвы в этом году стал документальный фильм Гедре Жицките "Прыжок" (лит. Šuolis).

Как сообщил во вторник Литовский киноцентр, у этого фильма будет возможность претендовать на номинации "Оскар" и как лучший международный, и как лучший документальный фильм. Отбор отечественного кандидата на "Оскар" проводят Литовский киноцентр и Союз кинематографистов Литвы.

"Я благодарю комиссию за доверие к "Прыжку". Тема свободы всегда была важна для меня, и смелый шаг Симаса, который воодушевил и объединил тысячи людей по обе стороны Атлантики во время холодной войны, вдохновил меня рассказать его историю. Я надеюсь, что это вдохновит других в нынешнем неспокойном мире", - говорит режиссер Г. Жицките.

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По словам художника, эта история показывает, что каждый человек, каждый поступок важен и имеет смысл, и что "жажда свободы неистребима даже в самый темный час".

Документальный фильм рассказывает историю литовского моряка Симаса Кудирки, который в советское время перепрыгнул с советского корабля на катер береговой охраны США и попросил политического убежища.

После того, как фильм стал официальным кандидатом Литвы на "Оскар", путь к выдвижению на премию еще не закончился. Комитеты Академии выберут лучшие зарубежные фильмы из номинантов со всего мира и объявят финальную пятерку, которая войдет в окончательный список номинации, и только один из пяти получит "Оскар".

94-я церемония вручения премии Академии киноискусства США "Оскар" состоится 27 марта.

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