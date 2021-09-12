Арт-гараж – территория свободы для любой художественной идеи

В 1961 году уроженец Каунаса Джордж Мачьюнас (Jurgis Mačiūnas) создал в Нью-Йорке арт-движение Флюксус (Fluxus). И мало кто из известных современных художников избежал влияния этого культового течения.

Флюксус рождался вне академических стен точно так же, как Apple и Microsoft рождались вдали от университетов – в гаражах основателей.

Дух Мачьюнаса возвращается, и в Литве постепенно начинают возникать неформальные художественные пространства далекие от академизма и белых стен официальных галерей, но готовые открыть двери для любой художественной идеи.

Этим летом, такое пространство появилось в Укмерге. И в полном согласии с традициями авангарда, оно называется Menų garažas "Būk alternatyva" (Арт-гараж «Будь альтернативой»).

Организаторы арт-гаража – вернувшаяся из США знаменитая литовская баскетболистка Рима Петроните-Браженене и всемирно известный музыкант и композитор Саулюс Ауглис - создали это пространство, как независимую площадку, как место, где творческие люди смогут реализовать свои замыслы.

В США арт-гаражи – это весьма модный способ презентации современного искусства. Всевозможные по форме, размеру и антуражу они появляются повсеместно: от Нового Орлеана до Висконсина, от Денвера до Ричмонда.

В арт-гаражах в искусство может превратиться любой предмет, а в музыку – любой звук. Это пространство творчества, не ограниченное какими-либо рамками. Ну, пожалуй, кроме стен и потолка. Впрочем, ничто не мешает искусству выплеснуться из дверей арт-гаража на прилегающие улицы.

При этом в арт-гаражах проходят и вполне форматные мастер-классы, возникают кружки и студии для детей и взрослых.

Не чужды арт-гаражам и традиционные формы презентации искусств, такие как концерты и художественные выставки.

Например, в Арт-гараже сейчас проходит выставка живописи, миниатюр, объектов и скульптур «Мир женщин» художницы Акролесты. Это уже третья ее персональная выставка в этом году. Предыдущие «СмартАрт» и «РелаксАрт» были показаны в Каунасе и Вильнюсе весной и летом 2021 года.

Акролеста

«С одной стороны, - говорит Акролеста, - было сложно скомпоновать выставку для Арт-гаража, с другой, после классических выставочных пространств Вильнюса и Каунаса, это стало интересной задачей. Художественное пространство Menų garažas "Būk alternatyva" максимально демократично, что придает ему особую ауру современного авангардного клуба и, вместе с тем, домашнюю, расслабленную атмосферу, которую поддерживают гостеприимные организаторы - Рима Петроните-Браженене и Саулюс Ауглис».

Пространство Арт-гаража "Будь альтернативой" располагает к свободному творчеству. Оно уже заполнено картинами литовских художников и музыкальными инструментами Саулюс Ауглис. А хозяйка арт-гаража Рима Петроните-Браженене планирует проводить в этом пространстве не только музыкальные концерты, выставки и мастерские, но и неформальные встречи с интересными людьми. А кроме этого еще и знакомить гостей с необычными оздоровительными техниками.

Что касается Акролесты, то с согласия гостеприимных Римы Петроните-Браженене и Саулюса Ауглиса, она планирует создать в Арт-гараже постоянную обновляемую экспозицию своих работ.

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