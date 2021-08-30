Премьеры нового сезона РДТЛ: от Ромена Гари до Еврипида и Бертольда Брехта

Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) 76 сезон начинает с обращения к основным жизненным темам и отношениям отцов и детей. 11 и 12 сентября на Большой сцене театра пройдет премьера спектакля режиссера Владимира Гурфинкеля "Поминальная молитва" по пьесе Григория Горина.

Написанная в 1989 г. пьеса Г. Горина «Поминальная молитва» по мотивам произведений еврейского классика литературы Шолом-Алейхема (настоящее имя – Соломон Рабинович, 1859–1916) «Тевье-молочник» в Литве еще ни разу не ставилась. По словам режиссера В. Гурфинкеля, Г. Горин – замечательный драматург, затрагивающий огромное количество личных тем и написавший произведения, которые двумя ногами стоят на вечных темах.

«Г. Горин очень точно почувствовал основной драматизм нашего времени: сегодня текст его пьесы звучит точно так же, как он звучал бы 120 лет назад, или будет звучать через 200 лет. В текстах Горина нет пустых неоформленных фраз, которые можно заменить. Каждое его слово, предложение и ситуация – это законченное произведение», – говорит В. Гурфинкель, уже несколько раз ставивший эту пьесу в театрах России.

Сценографию для премьерного спектакля создала художник Ирена Ярутис, автор музыки – Виталий Истомин, хореограф – Ирина Ткаченко. В спектакле заняты: Вячеслав Лукьянов, Евгения Гладий, Валентин Новопольский, Юрий Щуцкий, Сергей Зиновьев, Лариса Попова, Юлиана Володько, Елена Орлова, Евгения Карпикова и др. Спектакль в двух действиях – на русском языке с литовскими титрами.

В новом сезоне театр настроен работать в ритме, отличающимся от прошлого года, есть много интересных планов. Театр готов принять вызовы, если из-за ограничений, вызванных пандемией, эти планы придется менять. Руководитель РДТЛ Ольга Полевикова надеется, что новый сезон вернет театр в привычное русло без закрытия и пауз, которые так сложно переживать. Главный режиссер РДТЛ В. Гурфинкель считает, что новый сезон – это возможность для театра посредством обращения к иной эстетики говорить на основные жизненные темы, которые беспокоят каждого человека.

«В этом сезоне персонажи заговорят словами из книги родившегося в Вильнюсе Ромена Гари (Romain Gary): на противоположной стороне ул. Й. Басанавичяус установлен памятник писателю, который жил недалеко от здания театра. Также мы пригласим режиссеров, работающих в разной эстетике. К нам приедет Диана Добрева из Болгарии, которая специализируется на сфере чувственного, эмоционального театра. Она поставит спектакль по мотивам творчества Еврипида. Также мы приглашаем известного немецкого режиссера Андреа Мерца, который поставит Бертольда Брехта», – говорит В. Гурфинкель.

В данный момент режиссер Альгирдас Латенас репетирует спектакль «Филумена Мартурано» по пьесе Эдуардо Де Филиппо. Более того, в этом полугодии планируется подготовить новогоднюю программу для детей, восстановить мюзикл «Ждет тебя лес», который будет показан в период праздников.

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