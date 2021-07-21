В Сейме Литвы открылась художественная выставка бизнес-иммигранта из России

2 июля в Сейме Литвы открылась персональная выставка художника Акролесты («в миру» - бизнес-иммигранта из России Татьяны Соколовой).

Выставка была организована Ассоциацией бизнес-иммигрантов и инвесторов в рамках проекта «Знакомство» и была активно поддержана депутатом Сейма Альгимантасом Думбравой.

Выставка в Сейме – событие для любого художника, а организация подобного мероприятия может составить честь любой компании.

Поэтому мы решили поговорить и с художником, и с Президентом Ассоциации бизнес-иммигрантов.

Сначала мы задали вопросы Ромасу Стумбрису, Президенту Ассоциации.

- Ромас, почему Вы решили организовать такую выставку?

- Выставка работ художника и бизнес-иммигранта - это реализация одного из пунктов программы Ассоциации: знакомство литовских граждан и депутатов Сейма, с иностранными бизнесменами и инвесторами. Ведь знакомиться можно по-разному, в том числе и через совместные встречи, мероприятия, выставки, концерты. Потому что прежде чем садиться за стол переговоров и что-то обсуждать, люди сначала знакомятся - здороваются, представляются, пожимают руки.

Выставка Акролесты – это один из вариантов такого знакомства.

- Как так получилось, что Вы, литовец, литовский гражданин решили заняться проблемами бизнес-иммигрантов и защитой их прав в Литве?

- Во-первых, потому что это нужно Литве. С помощью мягкой миграционной политики, с помощью реального, а не декларативного привлечения малых и средних иностранных инвестиций, предоставления иностранцам беспрепятственного права проживания и создания бизнеса в Литве, мы сможем в значительной степени не только укрепить литовскую экономику, но и ощутимо повысить обороноспособность и безопасность нашей страны.

Смягчение миграционной политики Литвы, ликвидация заградительных положений законодательства, типа требований обязательного найма литовских жителей, повышенных требований к уставному капиталу и иных препонов, может увеличить литовский ВВП на проценты, а жителей Литвы сделать богаче и счастливее.

Во-вторых, на мой взгляд, разный законодательный подход к предприятиям бизнес-иммигрантов и литовских граждан, негативно влияет на конкурентоспособность литовского бизнеса и нарушает базовые принципы соблюдения прав человека. И если у нас в стране у разных категорий жителей будут разные права, то трудно будет рассуждать о демократии и свободе.

Когда один бизнес находится относительно другого в законодательно-привилегированном положении, то в итоге страдают все. Привилегированный бизнес становится все хуже и хуже, не привилегированный – погибает, жители получают некачественные продукты и услуги, а в бюджет, в итоге, поступает меньше налогов. Люди, энергия, предприимчивость, интеллект, бизнесы утекают из Литвы.

В-третьих, помогать бизнес-иммигрантам, улучшать экономическое положение Литвы, делать ее более демократичной – это очень интересно. У меня есть опыт представления интересов. В Ассоциации бизнес-иммигрантов моя работа - помогать бизнес-иммигрантам решать самые разные вопросы. Я, как лоббист, являюсь инструментом для решения проблем, поднятых бизнес-иммигрантами.

- Русскоязычные иммигранты часто негативно относятся к понятию лоббирования. В некоторых странах бывшего СССР лоббистов воспринимают как «решал» - не всегда чистых на руку людей, действующих с помощью подкупа.

- Это было первое, с чем я столкнулся, начав работать с бизнес-иммигрантами. Они меня два часа допрашивали с пристрастием. Не могли поверить, что в Литве лоббирование – это законный вид деятельности, лицензируемый, регулируемый законами. Что это столь же легальная и контролируемая специальным законом деятельность, как и работа учителя, адвоката, врача, нотариуса.

Лоббирование – это важная часть демократического процесса, обратной связи. Не у каждой группы людей, не у каждого бизнеса есть в Сейме свой представитель, так как некоторые партии не попадают в Сейм.

Не у каждого депутата есть силы, время, возможности уделить достаточное количество времени проблеме конкретного жителя или предприятия из его округа.

Задача лоббирования вообще и Ассоциации в частности – аккумулирование нужд и запросов бизнес-мигрантов и представление этих нужд, просьб, предложений всем депутатам, фракциям, партиям, министерствам, правительству.

Ассоциация дает бизнес-иммигрантам возможность донести их точку зрения до властных и законодательных структур Литвы. Дает возможность консолидировать усилия, а не «выплывать в одиночку».

С другой стороны, властным и законодательным структурам Литвы проще общаться с Ассоциацией, как со структурой, обобщающей запросы, просьбы и требования иностранцев, чем с каким-либо отдельными бизнес-иммигрантом.

Все это позволяет быстрее «достучаться» до власти и достигнуть взаимовыгодного компромисса, позиции «выиграть – выиграть».

- Тогда желаю нам всем выиграть, с участием Вашей Ассоциации, в законодательной и экономической жизни Литвы.

- Спасибо.

С автором картин, Акролестой, мы поговорили на более спокойные, релакс-темы.

- Как Вы относитесь к тому, что Ваши картины оказались в столь неожиданном месте, в Сейме?

- А почему нет? Депутатам тоже нужен релакс. Отдохнуть от законов и цифр, погрузиться в мир образов и красок, расширить горизонты сознания.

Акролеста

- Вы раньше бывали в Сейме?

- Если честно, нет. Я вообще в первый раз в правительственном здании. Как-то не приходилось. Поначалу было страшно. Такой пафос и торжественность. Проверка как в аэропорту. Но потом я расслабилась. Все вокруг вежливые, обходительные. Это не сравниться с тем, как у меня проверяли регистрацию в Москве (я сама из Чувашии), когда пригласили на кастинг на телевидении.

Почувствовать себя легко и комфортно помогли люди из Ассоциации бизнес-иммигрантов. Они приехали меня поддержать. Всех пришедших я видела в первый раз и знала только заочно. Мне было приятно, что выставка стала возможностью вывести общение на другой уровень. Обстоятельства требовали от меня говорить, но мне хотелось скорее слушать, узнать истории других людей. Среди иммигрантов есть полиглоты, люди с тремя высшими образованиями, талантливые дизайнеры. Каждый из нас привозит свой опыт, знания, свои особенности. Это как дополнительный ингредиент или приправа в основном блюде, которая делает его лучше.

Иммигрант - как семечко одуванчика, подхваченное ветром и приземлившееся в новых землях. Иногда приходится пробиваться сквозь асфальт и повторять себе: «Я могу!» Порой ощущаешь себя сорной травой среди цветника, стараешься закрыться, напоминаешь себе кактус. Колешься, потому что колют. Иммигранты - это углерод, дайте время, и мы превратимся в алмаз.

- Расскажите немного про свою коллекцию. Что значит «релакс-арт»?

- Релакс-арт - направление, которое я придумала как способ медитации, снятие шаблонов и рамок. Это творчество для души, идущее из души.

У меня нет задачи показать знакомые предметы. Скорее, я хочу вдохнуть дух озорства, игры.

Творить, как прыгать в кроличью нору с Алисой, дружить с Маленьким принцем и рисовать удавов, проглотивших слона.

Творчество - эксперимент и свобода самовыражения. Здесь нет места осуждению, сравнению и оценкам. Это пространство для релакса и медитации.

Есть целое направление - арт-терапия - искусство как способ исцеления. Это очень важно, особенно в период пандемии. Путешествие в мир фантазии и красок дарит умиротворение и спасает от депрессии.

Мои картины как «вино из одуванчиков», детское воспоминание, сродни мягкому пледу или рожку мороженного.

- К какому стилю вы бы себя отнесли?

- Очень интересный вопрос. Наверное, более точный ответ дадут мои критики, как в случае с импрессионистами, которые получили название после заметки Луи Леруа.

Если честно, то как меня только не назвали. И импрессионистом, и символистом, и примитивистом, и конструктивистом.

Для меня искусство - способ коммуникации, это инструмент, с помощью которого можно просто отдыхать, а можно задавать вопросы и провоцировать зрителя на поиски ответов. Релакс-арт - это только одно из направлений. Помимо этого есть Джаз-арт - импровизации на темы классических художников. Смарт-арт - так я называю картины и карикатуры, основная задача которых дать зрителю пищу для ума. По Декарту: «Я мыслю - значит, существую».

На мой взгляд, главное в картине - это идея. Хорошо, если она четко и красиво подана, но это не самое главное. Физические формулы достаточно лаконичны, но это не мешает им иметь вес и значение.

Сложно рассказывать о картинах. Их лучше показывать и смотреть. Критики придумают свою трактовку, а зритель решит, нравится ему или нет. И каждый будет по-своему прав и не прав. Да это и не самое главное.

Искусство ценно само по себе. Оно расширяет представления о мире, позволяет видеть его не черно-белым, а радужным и ценить все цвета палитры, даже если какие-то не нравятся.

- Спасибо за разговор.

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