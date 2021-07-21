В Клайпеде пройдет бесплатный концерт Нино Катамадзе

5-7 августа волны Куршского залива в очередной раз очаруют и покорят сердца публики звуками импровизационной музыки. 27-ой джазовый фестиваль Клайпедского замка обещает неповторимый праздник музыкальным гурманам. Девиз ежегодного фестиваля в портовом городе - "Хорошая музыка для хороших людей" - как нельзя лучше отражает умение организаторов удивить публику выступлениями самых ярких звезд джаза.

Хотя программа 27-го фестиваля еще не объявлена, его организатор Инга Грубляускене сообщила, что на сцене в этом году вы сможете увидеть и услышать чарующий голос исполнительницы из Грузии Нино Катамадзе с группой Insight. Несомненно, выступление исполнительницы станет одним из самых запоминающихся моментов джазовой фиесты.

Композиции Н. Катамадзе уникальны и самобытны. В них переплетаются стили джаза, рока, лаунж и этнографическая музыка с вибрирующими звуковыми нитями. Возрождение фольклорных мотивов Грузии напоминает о происхождении певицы и ее безмерной любви к родному краю. Нино Катамадзе -это голос всей Грузии: голос любви и безмерного счастья, голос беззаботного детства и счастливой старости, голос свободы, веры и надежды. Волшебный звук, истинное откровение, джазовая симфония. Даже самые преданные поклонники таланта не могут определить жанр песен, которые она исполняет. Творчество Нино - это целая философская головоломка, а ее песни заставляют задуматься о смысле человеческой жизни, вечности, сочувствии, сострадании, вере и надежде.

Нино Катамадзе родилась 21 августа 1972 года в Аджарии, в городе Кобулети (Грузия). Поет на сцене с четырех лет. В 1990 году поступила на вокальный факультет Батумского музыкального института и сразу вышла на любительскую сцену. В 1994 году создала благотворительный фонд помощи инвалидам и социально незащищенным артистам. Профессиональная карьера Нино началась в 2000 году c сотрудничества с основателем группы INSIGHT Гочей Качеишвили, а сегодня организаторы самых известных фестивалей распахивают свои двери на крупнейшие сцены Европы: Лондон, Вена, Бристоль, Эдинбург и с гордостью представляют поклонникам джазовой музыки Нино Катамадзе и группу Insight.

В субботу, 7 августа, на Круизном терминале у вас будет уникальная возможность услышать живую концертную программу Нино Катамадзе и группы Insight, специально подготовленную для Клайпедского джазового фестиваля.

По словам организатора Клайпедского джазового фестиваля, Нино. Катамадзе подчиняет целые толпы поклонников и погружает их в неиспытанные чувства.. Не упустите возможность убедиться в этом сами - 27-й джазовый фестиваль Клайпедского замка пройдет с 5 по 7 августа на терминале Круизных судов.

Все мероприятия бесплатны.

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