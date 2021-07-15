Российский музыкант и актер Петр Мамонов умер от коронавируса

Музыкант и актер Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщает ТАСС.

70-летний артист был госпитализирован в Коммунарку, московскую "коронавирусную" больницу, еще 27 июня. Спустя пять дней после госпитализации музыканта подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Его жена Ольга рассказывала, что у него было поражено 87% легких.

Петр Мамонов, основатель музыкальной группы "Звуки Му", родился в 1951 году в Москве.

В 1983 году Петр Мамонов основал рок-группу "Звуки Му". Примерно в это же время Мамонов стал близко общаться и выступать вместе с участниками групп "Кино", "Аквариум", "Зоопарк", "Центр" и "Браво".

Также Мамонов снялся в 20 фильмах, в том числе в картинах "Игла", "Остров" и "Царь". Его наиболее известной актерской работой является фильм "Остров" Павла Лунгина.

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