Именно белорусские авторы за несколько лет прочно вошли в число самых востребованных и запоминающихся драматургов.
Пьеса "Третья смена" про детство, а это вопрос, о котором, наверное, каждый захочет подискутировать.
После спектакля желающих приглашают присоединиться к обсуждению работы с актёрами и режиссёром.
Стоимость билета - на ваше усмотрение. Собранные донаты (пожертвования) пойдут на поддержку репрессированных деятелей культуры.
Спектакль идёт на русском языке.
Форма для предварительной регистрации здесь.
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