В рамках "Недели белорусской культуры" в Вильнюсе покажут спектакль "Третья смена"

Гродненские актёры-партизаны, литовский режиссёр и актёр Андрюс Саулюс Даряла специально к Международной неделе белорусской культуры создали спектакль по пьесе белорусского драматурга Павла Пряжко, одного из ярких представителей «новой драмы». Его покажут 9 июля, в 19.00 в Русском драматическом театре Литвы (новая сцена "М-8").

Именно белорусские авторы за несколько лет прочно вошли в число самых востребованных и запоминающихся драматургов.

Пьеса "Третья смена" про детство, а это ­вопрос, о котором, наверное, каждый захочет подискутировать.

После спектакля желающих приглашают присоединиться к обсуждению работы с актёрами и режиссёром.

Стоимость билета - на ваше усмотрение. Собранные донаты (пожертвования) пойдут на поддержку репрессированных деятелей культуры.

Спектакль идёт на русском языке.

Форма для предварительной регистрации здесь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!