Умер Резо Габриадзе — художник, драматург, автор сценариев "Мимино" и "Кин-дза-дза"

Грузинский художник, драматург, режиссер театра и кино, сценарист, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе умер в Тбилиси в возрасте 84 лет. О его смерти сообщил Первый канал Грузинского телевидения.

Резо Габриадзе известен как автор сценариев более 35 фильмов. Вместе с Георгием Данелия он написал сценарии к кинолентам «Кин-дза-дза» и «Мимино» (в последнем случае также в соавторстве с Викторией Токаревой). Среди других его работ — сценарии к фильмам «Не горюй!» и «Необыкновенная выставка».

В 1981 году Резо Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток, здание которого считается одной из главных достопримечательностей Тбилиси.

Резо Габриадзе — автор памятника Чижику-Пыжику, установленного в 1994 году в Петербурге. В 1995 году он создал в Петербурге памятник «Нос майора Ковалева» — в честь героя повести «Нос» Николая Гоголя. Также нарисовал иллюстрации более чем к 50 книгам.

Габриадзе — обладатель многих почетных наград, в том числе Государственной премии СССР (1989), премии Шота Руставели, «Ника», «Триумф», «Золотая маска».

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