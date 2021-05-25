Победитель "Евровидения" сдал отрицательный тест на наркотики. Его подозревали в употреблении кокаина

Дамиано Давид, лидер победившей на «Евровидении» группы Maneskin, сдал отрицательный тест на наркотики. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Confirmadísimo: el de Italia se ha metido una clencha delante de toda Europa #Eurovision pic.twitter.com/I6tI4Nu8zZ — David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) May 22, 2021

Ранее Давид заподозрили в употреблении кокаина в прямом эфире во время финала «Евровидения». Такие подозрения возникли из-за видео, в котором музыкант наклоняется над столом и, предположительно, что-то вдыхает.

Организаторы конкурса заяивли, что Европейский вещательный союз по запросу итальянской делегации проанализировал все видеозаписи, а солист Maneskin добровольно сдал анализы. Эксперты пришли к выводу, что Давид не употреблял наркотики.

Менеджеры группы ранее сообщали, что на столе была разбита стеклянная бутылка или бокал, а певец пытался сдуть осколки.

«Мы обеспокоены тем, что предположения привели к фейковым новостям, чем омрачили дух события и несправедливо повлияли на группу», — сообщили организаторы «Евровидения».

Группа Maneskin исполнила на «Евровидении» песню Zitti E Buoni. Итальянцы получили 524 балла в 2021 году и победили в конкурсе. Представлявшая Россию певица Манижа заняла девятое место с песней Russian Woman, набрав 204 балла.

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