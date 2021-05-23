Группа The Roop поделилась эмоциями после "Евровидения" и прокомментировала инцидент с итальянцем примут ли участие в конкурсе в следующем году?

После годичного перерыва вернулся конкурс песни "Евровидение", в котором Литву в этом году представляла группа The Roop с песней Discoteque. Вчера литовская команда, завоевавшая право на борьбу в первом полуфинале, продемонстрировала на сцене арены Роттердама Ahoy выступление, вызвавшее бурю аплодисментов, которое принесло им высокое, 8-е место.

Посколько они не раз упоминали, что проводить время на вечеринках - не для них, и на этот раз после мероприятия помчались прямо в отель.

Здесь The Roop ждали представители СМИ, которые перед сном засыпали группу вопросами.

"Нашей целью было завоевать симпатию публики, которая пойдет на наши концерты", - сказала The Roop и обрадовалась, что публика отдала им наибольшее в истории Литвы количество голосов. Между тем оценки комиссии были для мужчин не так важны.

На вопрос, планируют ли они снова принять участие в конкурсе "Евровидение" в следующем году, участники группы заверили, что еще не думали об этом.

"Мы никогда не проводим жесткой линии, но и не говорим, что вернемся сюда. И в этом году перед тем, как мы приехали, мы сказали, что посмотрим. Мы воспринимали "Евровидение" как отличную платформу, которую мы можем использовать. Мы хотели предстать перед публикой, дотянуться до публики. Я чувствую, что теперь перед нами открываются другие пути", - заверил лидер The Roop.

Мужчины не называли ошибок, допущенных во время шоу или подготовки - говорят, что были уверены в своих силах, уверены и до сих пор.

"Мы сделали домашнее задание и чувствуем себя профессионально. Мы не сделали ошибок. Пожелали бы терпения, упорства. Как говорится, продолжайте наш путь", - улыбнулись литовцы, занявшие в финале восьмое место.

The Roop, которая не любит вечеринки, вернулась в отель ночью с главной целью - расслабиться и восстановить силы, прежде чем приступить к дальнейшей работе.

"Мы идем спать. У нас запланированы интервью с завтрашнего утра - продолжим работу. Не важно, заняли бы мы первое, четвертое или последнее место, предстоит еще много работы. Мы очень рады 8-му месту", - сказали уставшие, но не теряющие позитива финалисты.

Журналисты также задали вопрос относительно возможного употребления наркотических веществ победителем конкурса. The Roop заявила, что на "Евровидении" такое произойти практически не могло: по их мнению, это, возможно, была маркетинговая уловка.

"Я не знаю. Есть слово "возможно" и есть интерпретации. Тем не менее, там все происходит очень строго", - сказал Вайдотас.

На вопрос, кто больше всего удивил The Roop в финале, мужчины назвали один сюрприз.

"Я был удивлен, что Великобритания получила ноль. Германия также незаслуженно получила ноль баллов", - сказал Вайдотас.





Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!