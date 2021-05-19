Солист The Roop высказался о российской песне для "Евровидения"

Солист литовской группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс высоко оценил композицию Russian Woman, с которой певица Манижа представила Россию на "Евровидении-2021", пишет РИА "Новости".

В интервью на YouTube-канале международного музыкального конкурса солист Вайдотас Валюкявичюс похвалил российскую исполнительницу за большую смелость.

"Мне нравится ее песня. Как я понимаю, Манижа поет о стереотипах, с которыми она хочет бороться и победить", — пояснил он.

В ответ на это высказывание Манижа призналась, что коллега правильно понял посыл ее песни.

"Я считаю, что они (эти стереотипы. — Прим. ред.) устарели. Я поддерживаю тебя", — обратился певец к россиянке.

Манижа не смогла сдержать эмоции и поблагодарила литовского коллегу за лестный отзыв о композиции Russian Woman. Она также похвалила песню The Roop Discoteque за идею, что "танцевать в одиночку — это нормально".

По результатам голосования зрителей после первого полуфинала, который прошел в Роттердаме 18 мая, и Литва, и Россия завоевали путевку в финал конкурса.

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