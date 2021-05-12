Обладательница Золотого сценического креста Айрида Гинтаутайте: "Я взяла страх за рога и нашла новый способ работать"

«По моему мнению, человек должен носить на руках только сумку или ребенка, а не золотые кресты или записи оваций», – утверждает актриса, обладательница трёх Золотых сценических крестов, театральный педагог Айрида Гинтаутайте. Уже этой осенью Айрида Гинтаутайте начнёт передавать секреты исполнительского искусства студентам программы «Театральное искусство и актёрская игра» ЕГУ и она не собирается приукрашать, а намерена сказать своим студентам правду: актёрская профессия трудна, но интересна.

— С осени вы начнёте обучать студентов ЕГУ, будущих актёров, которые впервые соберутся в этом университете. Что вы хотите им сказать на первой лекции?

— Во время моей первой лекции в ЕГУ я хотела бы громко сказать: «Здравствуйте, Homos Creativus!» Я бы повторила приветствие моего преподавателя, моего вдохновителя Юрия Альшица. Я училась у него в Учебном институте мирового театра Akt-Zent в Берлине. У него я научилась, как работать со студентами. Прежде всего, как и он, я скажу: «Здесь вы не почувствуете, что я знаю больше вас. Вы должны забыть, что количество знаний в голове является приоритетом. Креативность определяется способностью использовать эти знания. И моя, и ваша. Я создам обстоятельства, в которых ваши и мои знания будут использоваться вместе. И только в процессе работы мы узнаем друг друга. Давайте попробуем?»

— Во время карантина от актёров и об актёрах было мало слышно. Как бы вы определили сегодняшнее место актёра в публичном пространстве и в сфере культуры?

— Ох, определить это место, когда ты больше года находишься в простое, сложно. Совершенно не хочу абсолютизировать, но думаю, что сейчас мы можем только задуматься о том, что же произошло во время этой паузы? Сработали ли инстинкты актёра сохранить свое место, или, наоборот, мы осознали, что придавали профессии актёра слишком большой смысл и образную форму? Точно не знаю. За этот год бывали моменты, когда я отчетливо понимала ненужность моей профессии в мире. Теперь, как я уже говорила, мы можем только более чутко прислушаться к тому, чего действительно не хватает в культурном поле, а не бросаться заниматься самовыражением.

— Культура и актёрство, несомненно, могли бы сыграть роль в решении социальных проблем общества? Вы замечаете, что это происходит в Литве?

— Это происходит. Я слежу за мировыми событиями и вижу тенденцию: если актёр более известен, то его выступления будут услышаны. Всегда ли – другой вопрос. Я склонна полагать, что актёр может сыграть роль в решении социальных проблем, но при условии, что он будет делать это в пределах своей компетенции.

А именно, через творческие способы общения с общественностью и властью. Когда актёр – не политик, не строитель, не защитник природы, а творец. Он способен создать такое культурное событие (и не обязательно просто спектакль), чтобы аудитория услышала его мысли, пропустила через себя и начала действовать. Ведь среди зрителей действительно есть специалисты из любой сферы. Для меня было бы совершенно неприемлемо, если бы актёр, не умеющий строить, начал бы строить больницу. Либо без изучения закона начал бы судить или защищать кого-то в суде. Я говорю и о свободах, и о правах. Пока у меня нет знаний в сфере – у меня нет и права действовать, есть только свобода исследовать и объединять силы, необходимые для достижения цели.

— Что привлекло вас в актёрстве? Что вдохновило на выбор этой профессии? И что бы вы ответили тому, кто спросит – быть или не быть актёром?

— Я мало что знала об актёрстве, выбор этой профессии был вдохновлен естественным желанием задавать вопросы о том, почему в жизни все так устроено? С раннего возраста у меня было много вопросов о поведении людей, о том, что происходит в мире. В то время я написала много дневников, стихов, много читала, но даже тогда я чувствовала, что меня переполняют эти вопросы.

Когда я смотрела фильмы или телеспектакли, мне казалось, что актёры отвечают на некоторые волнующие меня вопросы не напрямую, а через ощущения. Я смотрела фильм или спектакль, и мне становилось легче. Я думала: интересно, видимо, им там, актёрам. Однако, мне кажется, что я не до конца понимала, что это действительно профессия. Поэтому тем, кто ещё думает, я бы сказала – подумайте ещё разок. А призванные придут в профессию сами. Но ведь говорят: «Много призванных, да мало избранных…» Я бы сказала, что это правда.

— Какие воспоминания остались после учёбы? Вы помните свою первую роль на настоящей театральной сцене?

— Воспоминания очень смутные, давным-давно это было. Я просто помню, что я попала на профессиональную сцену очень рано, на втором курсе. Был такой спектакль «Здравствуй, Соня, Новый год». Режиссер спектакля Оскар Коршунов пригласил весь мой курс, а мне досталась роль Сони. И это было такое двойное обучение профессии – с профессиональными актёрами и с учебниками, сольфеджио. Было много напряжения – наш курс велся с усиленной музыкальной подготовкой, надо было сдавать зачёты, и в то же время выступать на сцене, гастролировать. Меня привлекало учиться у профессионалов на реальной сцене. Эта роль и этот спектакль незабываемы. И все, что случилось впервые, незабываемо.

Если взглянуть философски, воспоминания не имеют никакого смысла, но они просто необходимы для актёрской профессии, а эмоциональная память – одна из движущих сил актёрского мастерства. Все театральное действо – игра воспоминаний…

— Когда-то вы учились актёрскому мастерству, а теперь сами обучаете будущих актёров. Изменились ли представления об актёрском мастерстве, ожидания и желания студентов?

— Несколько лет назад я выпустила курс актёров и режиссеров из Литовской академии музыки и театра. Насколько я помню, на вступительные экзамены приходит много людей, которые странно и ошибочно представляют себе актёрскую профессию. С другой стороны, те, кто остаются учиться, абсолютно чётко понимают, что они хотят только одного – чтобы люди им верили. Потому что более строгого критерия оценки не существует. Это то, чему мы учимся в актёрской игре – обмануть так, чтобы тебе поверили (улыбается). Если серьезно, то желания и ожидания меняются в течение периода учёбы, поскольку больше в этой профессии человек изучает самого себя… У молодого поколения, я говорю не только о студентах-актёрах, я все чаще вижу огромное желание показать себя, а не изучить свое я, свои психофизические данные, эмоциональные переломы. Да, молодые люди чаще обращаются к психотерапевтам, но самопознание в актёрской игре – как хлеб насущный. И этот процесс публичный, он не происходит, закрывшись в комфортном офисе. Вы должны хотеть и не бояться открыться своей аудитории. Даже через ошибки.

— Вы можете сказать, кто такой хороший актёр? Какие качества для него обязательны?

— Для меня хороший актёр – тот, которого не определишь словами. Я смотрю на него, слушаю и поддаюсь его чарам.

Актёрское мастерство требует смелости. Смелость следовать незнакомым исследовательским тропам и обнажать свой внутренний мир. Именно внутренний. Теперь многие могут раздеться (улыбается). Потанцевать, спеть – тоже. Но очаровать? Не менее важны для актёра эмпатия и управление вниманием.

— Вам удается идти в ногу со временем и оставаться современной актрисой. Что помогает? Почему актёру важно не останавливаться на месте?

— Современной? Я не считаю себя современной. Насчёт того, чтобы не останавливаться на месте, я согласна. Очень боюсь остановиться. Глобальная разруха из-за пандемии заставила хорошо это прочувствовать. Но я взяла свой страх за рога, села на велосипед и нашла новый способ работать! Сколько разных упражнений, идей, репетиций я провела у себя в голове во время езды на велосипеде! Был период ходьбы, я проходила по 10 километров. Я доказала себе, что ничего не остановилось, и я по-прежнему интересуюсь человеком в мире и в театре. Я изучаю очень разные темы: нейробиологию и политику, криминалистику и социальные сети, коммуникацию. Может за этим и скрывается эта современность и ход в ногу со временем. Просто не теряй интереса и не говори: это я уже знаю! Сегодня знаешь, а завтра снова берешь на себя смелость двигаться в направлении того, что еще предстоит узнать.

— Может ли человек, решивший изучать театральное искусство, но так и не ставший актёром, применить свои знания в другой профессии?

— Все мы, кто собирается преподавать в Европейском гуманитарном университете, решили, что выбор профессии нашими студентами должен быть творческим. Иногда человеку достаточно знать год написания, автора и стиль написания картины, но гораздо интереснее создать танец по настроению картины, провести мини-курс истории, зная, когда была написана картина, создать актёрский этюд, основанный на стиле живописи. И это лишь одно из проявлений творческих способностей. А ведь их бесконечное множество…

После окончания театральной программы ЕГУ, но не получив на работу в театре, выпускник сможет свободно работать в сферах коммуникации, художественного образования, сможет стать гидом, сотрудником музея, создателем художественных программ. Поскольку мы будем изучать и драматургию, и то, как организовать творческий процесс в театре, выпускник сможет работать журналистом, организатором светских мероприятий, а также выбрать многие другие профессии, требующие творческого подхода.

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