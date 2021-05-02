Эротический гороскоп: соблазняем по знаку Зодиака

Вы можете верить в астрологию, а можете и не верить, но Овен, Рак и Скорпион все равно будут вести себя в постели совершенно по-разному, — уверяет Woman. И берется рассказать про эрогенные зоны всех 12 знаков Зодиака.

Согласно астрологии каждое зодиакальное созвездие «отвечает» за определенную часть тела. Почему бы не попробовать соблазнить мужчину, используя не только «Карту эрогенных зон»?

Овен



Овны обожают драйв и страстный секс с элементами сопротивления. Поэтому, как правило, лучший секс в их жизни — тот, что случается после бурных ссор с партнером. Во «взвинченном» состоянии Овны становятся особенно чувственными.

Эрогенные зоны — уши и голова. Они «тают» от нежных прикосновений к мочкам ушей и глупостей, которые им шепчут на ушко. Не менее возбуждающе действует на них и легкий массаж затылочной части головы. Кроме того, Овнов можно назвать настоящими «экспертами по поцелуям», они отдают предпочтение глубоким, настойчивым поцелуям, от которых сами же и теряют голову, порой сильно сокращая время, отведенное на любовную прелюдию.

Телец



Чувственные Тельцы обладают замечательной способностью «растягивать» удовольствие. Спешка для них — это убийца эротики, потому лучший партнер для Тельца — тот, кто умеет запасаться терпением.

Эрогенные зоны — это нос и губы, которые чутко реагируют на легчайшие прикосновения. Но, если Телец настроился на эротическую волну, то практически все его тело превращается в одну большую эрогенную зону. Тельцы обожают массаж, особенно, если речь идет об эротическом массаже с аромамаслами. Начинать его лучше всего с основания шеи.

Близнецы



Для представителей этого знака особую роль играет разнообразие. Они очень любопытны и обожают пробовать все новое — этот же принцип распространяется и на секс. Главное правило — никакой рутины и однообразных занятий любовью, иначе Близнец быстро исчезнет из вашей постели. Но, несмотря на это, мужчину-Близнеца трудно назвать настоящим мачо. Для него флирт и процесс соблазнения гораздо более привлекательны, чем непосредственный контакт тел.

Для того, чтобы приворожить Близнеца, как можно чаще прикасайтесь к его рукам и груди, особого внимания заслуживают пальцы и… подмышки. Близнец — тот самый мужчина, который даже в постели не прочь поговорить. Это он оценит ваши «горячие» комментарии к процессу.

Рак



Ранимые Раки больше всего ценят нежность — и «сюси-пуси» в постели. Они обожают прикасаться к обнаженной коже, демонстрируя таким образом высшую степень доверия. Представитель этого знака не склонен к интрижкам на стороне, вместо этого он, скорее, предложит своей постоянной спутнице принять с ним ванну при свечах. Обратите особое внимание на его соски и ушные раковины.

Раки — весьма консервативные любовники и не одобряют акробатику в постели — так что можно не учить наизусть «Камасутру».

Лев



Львы обожают быть в центре внимания и не изменяют своим привычкам и в кровати. Они обожают массаж и, в принципе, не против продемонстрировать, как именно их нужно ласкать.

«Львиная» эрогенная зона расположена по обе стороны от позвоночного столба — проведите по ней ладонями сверху вниз. Еще одно чувствительное местечко — его нижняя губа, вспомните об этом, когда приметесь целоваться.

Дева



Мужчина-Дева практически никогда не теряет головы и может спокойно противостоять даже самому изощренному искушению. Но если его разум (а не сердце) однажды решил сказать «Да», то мужчина начнет со стратегического планирования секса, будто не любовью заниматься собирается, а решает задачку в несколько действий.

Для того, чтобы Дева получил удовольствие от секса, в спальне должно быть не просто прибрано, а стерильно чисто. Его эрогенные зоны — это колени, локти и область вокруг пупка. Дева обожает, когда его лицо осыпают поцелуями, а тихая музыка, эротический фильм или книга способны пробудить его сексуальную фантазию.

Весы



Для того, чтобы мужчина-Весы настроился на романтическо — эротический лад, необходимо хоть немного роскоши. Он придет в восторг от шелковых простыней и ледяной бутылки шампанского в серебряном ведерке. Представитель этого знака, в первую очередь, реагирует на визуальные образы, так что рискните — станцуйте ему стриптиз, а затем переходите к шампанскому.

Весы обожают быть объектом соблазнения и с удовольствием отдают инициативу в женские руки. Эрогенные зоны — область от поясницы и ниже. Стимуляция этой зоны, впрочем, как и нежные поцелуи в живот, способны разжечь его страсть.

«Никакой бури и натиска» — вот основное правило, о котором следует помнить, находясь в постели с Весами — партнер должен ощущать гармонию с вами.

Скорпион



Скорпионы обожают делать тайну из своих сексуальных предпочтений, а партнеру только и остается, что научиться без слов понимать, чего хочет загадочный Скорпион. Если вы хотите быть с ним долго, придется стать знатоком эротики. Эрогенные зоны — это ягодицы и бока. Представители этого знака любят эксперименты в постели — про классические позиции, конечно, забывать не стоит, но лучше всего комбинировать их с необычными позами.



Стрельцы



Стрельцы ценят в отношениях собственный комфорт и никогда не откажутся от экзотики. Они весьма темпераментны, обожают, когда их балуют. Эрогенные зоны — это область от бедер до колен, гладьте ее так, будто гладите настоящий шелк, крайне деликатно.

Иногда представителям этого знака бывает достаточно только прикосновений и объятий без логического окончания любовных игр в виде самого акта. Стрельцы открыты для всего нового и с удовольствием вносят элементы новизны в секс.

Козерог



Мужчины-Козероги с трудом «переключаются» с обычных дел на плотские утехи, им кажется, что нельзя «просто так» бросить все и получать удовольствие. Тем, кто жаждет видеть их в своей кровати, придется набраться терпения. Зато Козероги мгновенно «откликаются» на стимуляцию эрогенных зон, к которым относятся колени и коленные чашечки.



Водолей



Водолеи обожают сексуальные импровизации и с удовольствием предадутся любовным играм в любом мало-мальски подходящем (или совсем не подходящем) для этого месте. У них богатая сексуальная фантазия.

Для того, чтобы он совсем потерял голову, сделайте ему массаж стоп. Еще одна эрогенная зона — это его скулы, прикасайтесь к ним кончиками пальцев или губами.

Рыбы



Мужчина-Рыбы мечтает о трепетной романтичной любовнице. Неудивительно, что их возбуждают длинные (иногда, скорее «затянутые») любовные прелюдии, в которых есть место нежностям. Рыбы не очень-то любят проявлять инициативу — чтобы «подогреть» их интерес, придется сделать массаж ног, тогда он буквально «поплывет». Для того, чтобы этот мужчина был счастлив, нужна не столько эротика, сколько эмпатия.



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