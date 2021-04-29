РДТЛ открывается для зрителей: чтобы вернуться к жизни нужна воля

Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) снова открывает двери для зрителей и приглашает их на долгожданную премьеру спектакля «Воля» по рассказам Василия Шукшина. Премьерные спектакли пройдут на Большой сцене 29, 30 апреля и 4, 5 мая в 18.30.

Руководитель РДТЛ Ольга Полевикова считает, что сейчас очень необычное время: после открытия театра, в середине весны, мы будто заново начинаем новый творческий сезон. «Первые в этом году встречи со зрителями начинаются с создаваемой еще с осени «Воли». Это уникальный случай. Наши актеры продолжительное время «жили» в спектакле без возможности выступить с премьерой! Мы представляем, насколько за это время был ослаблен общий культурный тонус общества, поэтому предлагаем зрителям воспользоваться возможностью снова вернуться в театр, потому что никто из нас не может быть уверен в том, как долго будут продолжаться эти послабления карантина. Верим, что в мае посещаемость театра будет только расти, ведь мы планируем показать лучшие наши спектакли. Несомненно, чтобы вернуться к жизни нужна воля», – говорит О. Полевикова.

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«Мы привыкли жить в ожидании возобновления деятельности театра. За эти долгие месяцы появилась некоторая внутренняя растренированность, ибо душа актёра живёт отдачей и сопереживанием героям на сцене. Наши чувства должны быть раскачены. Театр – как доменная печь, которую необходимо распалить, чтобы она выдавала качественный результат. Театр «остывает» без зрителей, а зрители – без театра. Возможно, за это время некоторые зрители отвыкли находиться в театре и вместе с нами размышлять, плакать, смеяться, сопереживать.

Театр помогает побеждать человеческое одиночество и страхи. В театре ты остаёшься наедине с собой и своими переживаниями, но не в одиночестве. Ты веришь в искренность, увиденную на сцене, и ты счастлив оказаться среди людей, которые разделяют твои переживания. Наконец-то театр и зритель встретятся и будут заново учиться быть вместе», – говорит главный режиссер РДТЛ Владимир Гурфинкель.

Режиссер спектакля «Воля» по рассказам В. Шукшина – В. Гурфинкель, сценографию и костюмы создала художник Ирэна Ярутис, автор инсценировки – Илья Губин, хореограф – Ирина Ткаченко, композитор – Виталий Истомин, художник по свету – Евгений Козин.

В эпическом спектакле «Воля» талантливые актеры РДТЛ создают яркие типажи персонажей, объединённых страстью, беспокойством о завтрашнем дне, своём будущем. В спектакле задействованы Тельман Рагимов, Вячеслав Лукьянов, Александра Метальникова, Инга Машкарина, Евгения Гладий, Елена Орлова, Андрюс Даряла, Максим Тухватуллин, Александр Агарков, Юрий Щуцкий и др.

«Еще во время первого карантина мы очень глубоко исследовали своих персонажей, наполнили смыслом каждое слово. Моя героиня на сцене не говорит: она – немая девочка Вера в детстве испытала глубокую психологическую травму, поэтому все свои чувства и переживания она выражает невербально. Это были нелёгкие внутренние поиски», – говорит актриса Александра Метальникова.

«Шукшин – это явление, - говорит актриса Инга Машкарина, исполняющая в спектакле роль гражданки Киселевой. - Он очень актуален в наше сложное время. Мы все бежим куда-то, суетимся, и зачастую забываем, что все мы – люди, думающие, что жизнь будет длиться вечно. К сожалению, никто не знает, что произойдет через секунду. Читая рассказы Шукшина, чувствуешь, что струнки твоей души звучат, и ты понимаешь, что у тебя эта душа есть. Я советую всем соприкоснуться с Шукшиным – он поможет понять, бездушны ли Вы или с душой, с сердцем или без него».

«Я стараюсь создать человека, живущего в уединении в тайге, – таких людей сложно встретить на улице, это люди-горы, люди-деревья, они живут вдали от суеты. Черты такого человека я стараюсь искать и в себе самом – это непрекращающийся процесс», – характеризует своего персонажа Никитича актер Вячеслав Лукьянов.

Писатель, актер, кинорежиссер, общественный деятель Василий Шукшин (1929-1974), создавая литературные произведения и фильмы, стремился показать мир разнопланово, со всеми мелочами, свойственными человеческой жизни. В творчестве автора раскрываются сложные социальные и психологические ситуации, которые были продиктованы жизнью в то время.

«Смысл существования человека – основной мотив в творчестве Шукшина. Его героев создает смешение максимализма и неисчерпаемой, невероятной страсти. Он – замечательный писатель, магический. Однако, видя его внешнюю простоту, понимаешь, что эта простота – обман», – говорит режиссер В. Гурфинкель.

Спектакль в одном действии «Воля» идет на русском языке с литовскими субтитрами.

После премьерного спектакля, РДТЛ в мае покажет лучшие свои постановки: «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах», «Идиот», «Сказка о царе Салтане», «Сволочная любовь» и др.

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