7 признаков постельного эгоиста

Постельный эгоизм иногда сложно разглядеть сразу. Но если вас не устраивает интимная жизнь с партнером — возможно, всему виной его поведение в сексе, — предполагают 7sisters.

Эти 7 признаков выдают человека, который сконцентрирован только на своем удовольствии.

Основная “работа” — на вас



Будь это создание романтической и интимной обстановки или оральный секс. Если последнее вы предлагаете чаще партнера и не получаете ничего взамен — то это первый звоночек, что человеку важнее собственное удовольствие. Он будет лежать и ждать, пока вы не предложите или не сделайте все сами. Со своей стороны — он будет выполнять по большей части только то, что ему самому и нравится.



Вы не всегда удовлетворены прелюдией



Процесс подготовки к проникающему сексу у мужчин и женщин чаще всего занимает разное время. Нам нужно, чтобы прелюдия длилась дольше. А иногда для девушек это и вовсе “основное блюдо” в интимных отношениях. Поэтому если партнер не учитывает ваши особенности и желания, а прелюдия длится столько, сколько хватает только ему, — поздравляем, вы столкнулись с еще одним признаком эгоиста.



На просьбы вы получаете негатив



Эгоист не любит подстраиваться под чьи-то требования и желания, так как они не соответствуют его плану. Поэтому, если вы просили партнера что-то не делать (или, наоборот, делать) и в ответ получали игнорирование или агрессию, — это чистое проявление эгоизма. Все-таки секс с партнером — занятие для двоих. Поэтому и желания должны учитываться поровну.

Единственный способ решить подобную ситуации — спросить партнера, почему он игнорирует ваши просьбы. И если он продолжит вести себя подобным образом — задумайтесь, а так ли вам дороги эти отношения. И готовы ли вы всегда идти на компромисс.

Но вас часто принуждают к тому, что вам не нравится



Как мы уже сказали, о равноправии речи тут быть не может. Поэтому эгоист будет принуждать вас к позе, которая нравится только ему, к каким-то практикам и т.д. При этом ваше желание роли не играет. Если вам что-то не нравится — вами будут манипулировать или даже “брать” силой. Поэтому подобное поведение может быть еще и опасно. И не только потому, что разовьет чувство стыда, комплексы и страх перед собственной беспомощностью, но и из-за возможных физических последствий.



Вас подталкивают к сексу, даже когда вы этого не хотите



Понятия “девушка не в настроении” для эгоистов не существует. Но либидо у всех людей разное. И в разное время оно ведет себя тоже по-разному. Другое дело, если вы почти всегда отказываетесь от секса. Это тоже можно назвать проявлением эгоизма, только уже с вашей стороны. В этом случае лучше всего обсудить момент с партнером и, если к решению вы не придете, — обратиться к специалисту. Возможно, на ваше либидо влияет стресс или побочные эффекты от каких-то таблеток.



Перед вами постоянно извиняются и оправдываются



Например, за то, что не могут довести вас до оргазма или ответить на оральные ласки (потому что очень устали или завтра рано вставать). Если извинения и оправдания вы слышите слишком часто, то ваш партнер эгоистично манипулирует вами. И это не стоит терпеть. Ведь если партнер продолжит принимать, ничего не отдавая взамен, вы начнете чувствовать себя использованной. И неудовлетворенной.



Он не стесняется сравнивать вас с бывшей (или бывшими)



Причем чаще всего — не в вашу пользу. Ему и в голову не приходит, что вам это неприятно. Если вы прямо скажете, что вам это не нравится, он может сказать что-то вроде: “Я просто хочу, чтобы у нас была полная гармония”. Врет! Какая может быть гармония с эгоистом?

Если постельный эгоизм проявляется в вашей паре постоянно — скорее всего, этот человек не дает вам понимания и в других аспектах отношений. И это плохо. Увы, многие люди не осознают психических последствий от пребывания с кем-то эгоистичным. Или закрывают на это глаза. Но каждая из нас достойна лучшего (или просто хорошего). Поэтому не позволяйте собой пользоваться. И пусть в сексе у вас тоже все будет по-честному и взаимно!

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