"Скрипичный ключ": Мария Акелан выпустила новую песню

Певица Мария Акелан выпустила новую песню "Скрипичный ключ". "Это песня о мальчике, одиноко грустящем в ночи. Все взрослые когда-то были детьми, некоторые это помнят лучше, другие вовсе забыли", - рассказала певица.

"В этой песне мой лирический герой тихо плачет от одиночества и чтобы его немного утешить, я дарю ему “скрипичный ключ”, а именно свою музыку. На мой взгляд, эта символика проста и всем понятна. И хоть одиночество принято считать отрицательной эмоцией - люди его избегают, но на мой взгляд, одиночество красиво, это возможность побыть один на один с самим собой и глубже погрузится в свой уникальный внутренний мир. Это очень важно, особенно в современной жизни - вечной спешке, нескончаемом потоке разносторонней информации и чужих эмоций" - рассказала она.

"Песню я написала на одном дыхании сначала до конца, а при записи внесла минимальные коррекции в тексте и мелодии. Песня очень аутентична, ее настроение в абсолютной гармонично с моим нынешнем внутреннем состоянием. Да, наверное, настроение моей новой песни продиктовано текущей ситуацией, глобальным карантином и самоизоляцией. Но это период времени, a он тоже когда-нибудь закончится. Для одних он тяжелее, другие может используют его для саморазвития и самопознания", - продолжила М. Акелан.

Foto: Э. Чебаторене

По словам певицы, работа над записью песни и музыкальным видео длилась девять месяцев. Запись была готова уже в ноябре, а клип снят в начале декабря в Вильнюсе. Далее над видео работали художники. В иллюстрациях музыкального клипа использована легендарная сказка для взрослых, аллегорическая повесть Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

"Мальчик с золотыми волосами, живущий с розой на отдельной планете хорошо известен читателям всего мира", - заметила она.

Одними из самых любимых цитат этой повести для певицы являются цитаты о любви и дружбе. Именно они отображены в видео иллюстрациях:

"Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит".

- На твоей планете, — сказал Маленький принц, — люди выращивают в одном саду пять тысяч роз… и не находят того, что ищут…

- Не находят, — согласился я.

- А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной-единственной розе…

Foto: Э. Чебаторене





"Если любишь цветок — единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно: смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым. И говоришь себе: «Где-то там живет мой цветок…»".

"Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут. Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую… И всё напрасно".

- A где же люди? – вновь заговорил наконец Маленький принц. – В пустыне так одиноко…

- Среди людей тоже одиноко.

"Хотел бы я знать, зачем звезды светятся. Наверно, затем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою".

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