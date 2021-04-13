Умер "песняр" Леонид Борткевич

Знаменитый белорусский музыкант, Заслуженный артист Беларуси, в прошлом солист группы «Песняры» Леонид Борткевич умер сегодня, 13 апреля 2021 года, в Минске. Ему был 71 год. Информация об этом появилась в группе «Песняров» в фейсбуке.

Как рассказал TUT.BY Вадим Косенко, солист группы «Песняры под руководством Леонида Борткевича», причиной смерти стал сахарный диабет. Информацию о том, что у Борткевича был сахарный диабет, нам подтвердил и музыкант Валерий Скорожонок.

Леонид Борткевич родился в 1949 году в Минске. Рано потерял отца, его воспитывала мать. В детстве занимался музыкой: пел в хоре, окончил музыкальную школу по классу трубы.

Получил образование в архитектурном колледже и некоторое время работал архитектором. Затем стал вокалистом ВИА «Золотые яблоки». В 1970-м стал солистом ансамбля «Песняры» и являлся одной из звезд этого ансамбля на пике его существования. Среди песен, которые исполнял Борткевич, — «Вероника», «Александрына», «Березовый сок», «Белоруссия» и другие.

В 1980-м ушел из ансамбля из-за невозможности совмещать выступления с учебой: Борткевич учился в ГИТИСе на режиссуре.

В 1989-м вместе с женой, знаменитой гимнасткой Ольгой Корбут уехал в США.

В 2000-м вернулся на родину. На тот момент «Песняры» раскололись. Большая часть коллектива ушла от Владимира Мулявина и создала «Белорусские песняры». Но Борткевич присоединился к Владимиру Георгиевичу.

После смерти Владимира Мулявина создал коллектив «Песняры» под управлением Леонида Борткевича, с которым выступал до недавнего времени.

В 2004 году 55-летний Борткевич женился на 19-летней модели Татьяне Родянко. в 2005 году у них родился сын Кристиан.

Всего у Леонида Борткевича есть трое сыновей от трех браков.

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