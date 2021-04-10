К 110-летию со дня смерти Чюрлениса: xронология последних дней

Страстная неделя М.К. Чюрлениса (ХРОНОЛОГИЯ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ). Отрывок из сценария.

Начало апреля 1911 г. выдалось солнечным. Истосковавшиеся выздоравливающие в Пустельниках высыпали во двор. В небольшую рощицу возле частной клиники. Там можно было присесть на скамейку и наблюдать за тем, как скворцы поют и ругаются за место в скворечнике, а если повезет, увидеть всклокоченную, наполовину рыженькую пушистую белочку, еще не успевшую до конца поменять свою шубку на летнюю. Или увидеть среди серой и пожухлой прошлогодней листвы выскочившие яркие и сочные зеленые росточки, и нежные голубые головки проклюнувшихся первых подснежников.

Но неожиданно солнце скрылось и солнечные, почти по-летнему теплые дни, сменились промозглыми серыми с пронизывающим ветром и косым не то снегом, не то дождем.

В такую шальную погоду Костас ( так М.К. Чюрлениса звали в клинике) все-таки вышел на прогулку. Вышел в том, в чем был в палате, в пижаме. Поднялся на пригорок. Долго смотрел на верхушки колышущихся от ветра сосен, пытаясь разглядеть, где же там скворцы, еще совсем недавно распевавшие победные песни. Подержал на вытянутых ладонях падающие и тут же тающие снежинки. Прижался к шершавой коре сосны и так и застыл, пытаясь услышать пробуждающиеся весенние токи.

Foto: Наталия Ю

Сестричка спохватилась пана Чурляниса (так Микалоюс Константинас Чюрленис значился по документам) только через полчаса. Она выбежала в рощицу с его пелериной и нашла его полностью продрогшим.

В палате ему помогли переодеться, напоили горячим чаем. Но в ночь на 8 апреля 1911 г. у простывшего Костаса поднялась температура, больной очень ослабел. Решено было послать телеграмму родным. Это была суббота. До Пасхи оставалась страстная неделя.

Вспоминает брат М. К. Чюрлениса – Стасис, в то время учившийся в Политехническом институте. От Варшавы до клиники в Пустельниках, где находился Костас, было 30 километров – полчаса езды. И Стасис старался навещать брата по воскресеньям.

Воскресенье. 9 апреля 1911 г.

"Приехав рано утром, я нашел брата очень слабым, хотя он еще разговаривал. Для того, чтобы понять его речь, нужно было близко – близко наклониться к нему. Сестричка спросила Костаса, не послать ли за ксендзом. В знак согласия брат кивнул головой.

Прибывший священник расспрашивал меня о его жизни:

-К какому сословию принадлежит ваш брат?

-Из податных.

-Вероисповедание?

-Католик.

-Семейное положение?

-Сочетался законным браком с Софией Кимантайте, от которой имеет дочь Дануте.

-Род занятий вашего брата?

-Художник и композитор…"

"Ксендз наклонился к лежащему Костасу. Две крупных слезы выкатились из глаз и остались на щеке брата. Вот совершено и последнее помазание, солнечный луч озаряет усталое лицо брата и высушивает его слезы.

После обеда брат заснул. Поддавшись на уговоры доктора, я вернулся в Варшаву, чтобы рано утром снова вернуться в больницу. Но в 11 часов вечера получил телеграмму, что Микалоюс Константинас Чюрленис умер…"

Из воспоминаний Софии Кимантайте – Чюрленене, вдовы Чюрлениса:

Это было в Каунасе, на улице Didžioji Sodų д. 40 кв.8, где я жила в то время вместе со своей дочерью Дануте, и преподавала литовский язык на курсах «Сауле» для учителей. "В конце марта по старому стилю (в начале апреля по новому) я получила телеграмму о том, что состояние мужа резко ухудшилось".

9 апреля я срочно выехала из Каунаса, и в Пустельниках еще нашла мужа в горячке. Это была тяжелая пневмония.

10 апреля 1911 г. Понедельник.

Гениальный литовский музыкант и художник - М. К. Чюрленис, не приходя в сознание, умер. Свою жизнь он закончил в частной лечебнице „Червонный двор“ в Пустельниках недалеко от Варшавы. Его не стало за неделю до Пасхи. До 36 лет он не дожил 5 месяцев.

Жена назвала окончательную причину смерти: "Умер внезапно от кровоизлияния в мозг".

11 апреля 1911 г. Вторник.

До того, как гроб с телом были отправлены в Вильнюс, останки разместили в часовне Св. Марии Cестер Францисканек, что находилась рядом с лечебницей. Два санитара, присматривающие за Чюрленисом во время его пребывания в лечебнице, констатировали его смерть:

"В Польше, в архиве Гродзинской парафии было найдено … свидетельство о его смерти. В книге метрик «Акты о умерших с 1905 года до 1912» в парафии церкви в Марках, недалеко от Пустельников (До 1917 г. парафия носила имя Гродзенская); стр. 366, запись № 94 на русском языке.

«Червонный двор». В деревне Гродзинске 1911 года 29 марта по старому стилю (11 апреля по новому) во втором часу по полудни прибыли Йозеф Горский и Мечислав Адамски, оба – служащие клиники, проживающие в «Червонном дворе» - и заявили, что этого года вчерашним днем в 9 часов вечера умер Микалоюс Константинас (носящий два имени) Чурленис (Миколай- Константы Чурлянис) в возрасте тридцати семи лет (на самом деле – 35), рожденный неизвестно где, проживавший в «Червонном дворе», сын Константина и его жены Адели, в девичестве Радманайте. Оставил после себя свою жену Софию вдовой. Являясь очевидцами смерти Микалоюса Константинаса Чюрлениса, свидетели акта грамотой не владели, я перечитал этот акт неграмотным. Подписано только мной.

Ксендз С. Кушинский."

Согласно этому акту М.К. Чюрленис скончался не 9 апреля по новому стилю, как пишет его брат Стасис, и не 11 апреля, как сестра Ядвига упоминает в «Воспоминаниях», а 10 апреля. , в девять часов вечера. Умер после 13 с половиной месяцев пребывания в санатории.

12 апреля 1911 г. Среда. ( 30.03.1911)

София отправляет телеграмму в редакцию газеты VILTIES: "Умер он под Варшавой, где долгое время лечился. Тело в Вильнюс будет перевезено сегодня. Похороны - на кладбище Расу."

13 апреля 1911 г. Четверг. (31.03.1911)

Габриэле Петкявичайте - Бите вспоминает:

"На вокзале Вильнюса в 10 часов до полудня остановился поезд с помеченным белыми крестами вагоном. Возле него уже собирались литовские интеллигенты, родители, жена и родственники Костаса. Ксендз В. Ярулайтис также находился здесь в церковной одежде.

Гроб из вагона перенесли в траурный фургон, украсили венками из живых цветов и развивающимися лентами. Шествие по городу прошло до кладбища Расу и остановилось у кладбищенской часовни. Во время заупокойной панихиды гроб утопал в свечах и цветах.

Со словами прощания от имени соотечественников взволнованно выступил у могилы ксендз В. Ярулайтис, за ним - председатель Художественного общества А. Жмудзинавичюс и Людас Гира. Выступавшие говорили на литовском. А в конце на польском языке речь от имени своих коллег и себя произнес профессор Рущец, обучавший Чюрлениса в Художественной школе Варшавы:

"Чюрлянис ушел на тот свет, о котором думал всю свою короткую жизнь. В те далекие края, которые мы не знаем, но подозреваем, что должна быть страна, потому что ее в себе чувствуем. М.К. Чюрлянис перебросил мостик звуков и красок с нашего берега в эту страну. Пророчествовал нам об этой стране и рассыпал перед нами картины своих видений. Немногим удавалось попасть в эти сферы, такие чуждые каждодневной действительности. С недоверием смотрели люди, ища разгадки, и не желая только смотреть и слушать. Но даже и они чувствовали, что эти удивительные цветы поразительных снов выходили из глубины души поэта, художника, мечтателя. (…)

Таким художником и таким сыном своей Родины был Чюрлянис. Мы, которые видели рассвет его таланта от первых неожиданных открытий до последующих, многолетних обильных даров, прощаемся с человеком безупречной чистоты, товарищем возвышенных устремлений и сохраним его трагически прерванную песнь глубоко в памяти. Одну из картин М.К. Есть одна картина Чюрлениса, которая нам хорошо известна. Из пробуждающегося солнечного света поднимается птица, широко взмахнув крыльями, облетает вершины. Это «Весть». С такой вестью пришел М.К. Чюрленис. Он был пророком нового молодого искусства, о чем и заявил. А своей земле и своим соотечественникам пророчил пробуждение в них весны. Весной и ушел. Прощаясь с ним, будем помнить, что был он из тех, которые верили в возрождение весны."

После этого старенькая седая мать зарыдала по дзукийскому обычаю особенным плачем. Страшная скорбь охватила всех.

"Гроб опустили в яму и насыпали на него пригоршню песка и сосновых веток. Засыпали землей и воздвигли над могилой холм, на котором был поставлен белый деревянный крест. На крест стали вешать венки:

- от Художественного общества с надписью «Сильному духом и другу», проф. Фердинанд Рущиц;



- от общества «Рута» - «Художественному гиганту»;



- от многонационального Вильнюсского объединения художников на трех языках «Своему основателю - Чюрленису»;



- от Петербургского общества «МИР ИСКУССТВА» - «Безвременно умершему великану - Дорогому М.К. Чюрленису»;



- венок от польского молодежного кружка «Wyzwolency» (Освободители);

букеты от имени жены-дочери и родителей-братьев-сестер."

110 лет тому назад 13 апреля 1911 г. В Чистый Четверг накануне Пасхи мир простился с вестником Весны и Солнца – литовским художником и композитором Микалоюсом Константинасом Чюроенисом.

В статье использованы фрагменты писем и воспоминаний родных и близких М.К. Чюрлениса, а также фрагменты исследователей творчества художника – В. Ландсбергиса, Р. Алекнайте-Беляускене, Я. Седлецкой-Сивуды.

Foto: Наталья Ю





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