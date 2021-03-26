"Способ общения, который не требует переводчика". Smart Art от Акролесты

Сменив несколько городов и стран, последние годы, Акролеста живет в Укмерге. И понемногу творит… Картины, объекты, стихи, стендапы, прозу. Когда ее спрашивают о месте рождения, она отвечает: "Я с Земли". А термину художник предпочитает слово artist. 22 марта в Каунасе открылась персональная выставка Акролесты Smart Art. Мы побеседовали с ее автором.

— Почему Акролеста?

— Кто-то шутит, что мой псевдоним похож на Лесто, которая теперь Игнитис. На это я отвечаю, значит я как электрическая искра. Если честно, идея псевдонима возникла, потому что у меня очень популярное имя. Я даже знаю свою тезку, с которой у нас совпадает все вплоть до отчества. Жить с такой популярной фамилией и заниматься творчеством сложно. Могут перепутать и приписать мне то, чего я не говорила и не делала. А это уже чревато последствиями. Например, кто-то напишет порнографический роман, а мне потом объясняйся с детьми. Они у нас строгих консервативных взглядов. Пришлось создать марку и держать ее.

— Я знаю, что у вас нет художественного образования. Что подвигло вас начать рисовать?

— Иммиграция. Я словно провалилась в пропасть между мирами. Я уже не принадлежала своей родной стране, и при этом не была принята в чужой. Подвешенное состояние, роль матери и жены, стирание личности, которому может подвергнуться каждая женщина. Депрессия. Мне было необходимо создать свой собственный мир и смысл, понять, кто я и каким путем хочу идти.

Искусство стало для меня медитацией. Мне требовался выход за рамки дома и быта. Я стала творить ради удовольствия, просто так, для веселья. Это был мой собственный тихий уголок, в котором снимались всякие роли и ограничения.

— Что есть искусство?

— Мертвая акула Херста считается искусством. Люди в музее смотрят на табличку с именем автора. Если оно им знакомо, они делают умное лицо и говорят, что это великое искусство. Ценник картины производит больше впечатления, чем само полотно. С таким же успехом можно выставить шестизначное число в рамке, и оно будет считаться искусством.

Во всем времена люди рисовали, пели и танцевали, чтобы получать удовольствие и взаимодействовать друг с другом. Рисование для меня способ общения. Я плохо говорю по-литовски. К тому же в мире слишком много языков, которые я, скорее всего, не успею освоить, поэтому картины для меня – еще один способ общения, который не требует переводчика.

— Считаете ли вы себя профессиональным художником?

— Это все равно, что спросить меня, считаете ли вы себя профессиональным человеком. Мы все дети творца, соответственно рождаемся художниками. Многие об этом забывают. Кого-то заставляют забыть родители и школа. Строгие правила, система оценок, соревновательность – все это губительно сказывается на творческом духе. Легко его потерять и вырасти бездушным человеком.

Я росла в многодетной семье. Еще в детстве родители распределили между мной и сестрами роли: «Одна сестра танцует, другая рисует, а кто ты?!» На мне был ярлык бесталанного человека. Долгое время я его носила и не задумывалась, что лейблы и ценники нужны на одежде, людям они ни к чему.

В искусстве тоже существует разделение на своих и чужих, на профессионалов и чайников. Ощущение, что мы живем в мире, где идет постоянное соревнование, все являются одновременно и судьями и участниками. Для меня искусство про свободу самовыражения. Место, где не судят.

Негативные оценки очень болезненны, когда ты начинающий художник. Это все равно, что кричать на ребенка, который делает первые шаги и падает.

Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Я прекрасно понимаю, что мне еще расти и расти. Мои 10000 часов практики еще впереди. Можно сказать я во всем чайник. Но если задуматься, мы все в чем-то разбираемся лучше, в чем-то хуже. Этот очередной ярлычок профи – не профи, как веревка, которая связывает вас по рукам и ногам и не дает творить. Мы очень много переживаем из-за маленькой бирки, вместо того, чтобы обращать внимание на более серьезные темы: права человека, скоротечность жизни, рост агрессии в мире. Все эти вопросы я стараюсь подымать в своих работах.

Я рисую с акцентом, точно также, как и говорю на литовском языке.

Кто-то посчитает мою речь смешной, другому это не помешает меня понять. Я считаю, что акцент как изюминка, подчеркивают индивидуальность. Я стараюсь, поменьше задумываться о том, как правильно. Иначе можно начать маршировать стройным рядом и создавать абсолютно плоские работы. В школе я была ботаником, 11 лет следовала всем правилам, но это не увеличило количество радости и любви в моей жизни.

Мне кажется, что искусство – это то место, в котором позволено играть и хулиганить. Оно должно давать свободу самовыражения, а не связывать по рукам и ногам новыми рамками. Оценки профессионал – не профессионал – это высокомерие и желание возвыситься. Поэтому я бы предпочла воздержаться от оценивания себя. Это итак сделают за меня другие.

Я старюсь сравнивать себя с собой из прошлого. Время от времени просматриваю старые работы и если вижу прогресс, радуюсь. Если нет, что ж. Попытки и ошибки – это ступеньки к цели. Жизнь – путь к лучшему себе. Поиски и развитие бесконечны. Мне кажется, они и есть смысл.



Выставку Акролесты можно бесплатно посетить до 10 апреля в Каунасе по адресу Šv. Gertrūdos gatvė 58 с 08:00 до 17:00. (В субботу – по договоренности с руководством Kauno įvairių tautų kultūrų centras).

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