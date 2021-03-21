15 неожиданных вещей, от которых теряют головы почти все мужчины

Что нравится мужчинам в женщинах? Мы говорим не о фигуре или умении смеяться над его анекдотами. Всегда есть что-то, что способно покорить его, но вы об этом, возможно, даже не догадываетесь, — предполагают 7sisters.

Когда женщина засыпает на плече мужчины

Когда женщина кладет голову на плечо мужчины и засыпает — это одна из самых “красноречивых” поз любви. Момент романтического гармоничного патриархата: женщина — слабая, мужчина — сильный. Она буквально опирается на его плечо. Это дает мужчине понять, что женщина ему доверяет, что ей хорошо с ним. Конечно, это вызывает эйфорию.

Небольшой животик у женщины



Мнение мужчин по поводу небольшого животика у дамы: это не проблема. Даже наоборот: это женственно. Мужчины ищут нормальную “живую” подругу, а не красотку со стальным прессом.

Плюс небольшой женский животик несколько уравнивает шансы. Ведь среди мужчин тоже не так много обладателей безупречного рельефа.

Когда мужчина прижимает женщину к стене



Когда мужчина прижимает женщину к стене — это отголоски первобытных времен, когда сильный пол охотился за слабым. Ну вот он поймал свою “добычу” и кайфует.

Это демонстрация власти и страсти. То же самое происходит, когда во время секса мужчина берет женщину за волосы.

Униформа



Стюардесса, медсестра, полицейский, военная и школьная форма… Все это — распространенные секс-фетиши. Но у большинства мужчин они остаются лишь фантазией. Ведь возлюбленная не всегда работает на авиаперелетах или в поликлинике. Отсюда и мечты. Ролевые игры вам в помощь.



Когда мужчина держит женщину за горло



Не душит. А осторожно берет женщину за шею. Если вам от этого не дискомфортно, то поводов для паники нет. Так кавалер доминирует, и наслаждается ощущением власти над женщиной. В принципе, подобное естественно для противоположного пола. Пусть на самом деле все не так, и это он у вас под каблуком.



Босые ноги



К страсти к босым ногам как-то признался режиссер Квентин Тарантино. Оказывается, он не единственный. Вид босых ножек сводит с ума очень многих мужчин. Психологи объясняют: голые ступни воспринимаются мужчинами как намек на “остальную” наготу. Надевайте на свидание босоножки, а не закрытые туфли.



Когда на женщине нет бюстгальтера



Для начала это говорит об определенной смелости дамы. А мужчинам нравятся “отчаянные”.

А еще это способствует очень интересным мужским фантазиям. Ведь, сидя напротив вас за столиком, он понимает: под этим тонким кашемиром нет ни-че-го.

Когда мужчина носит женщину на руках



Во-первых, ему льстит сам факт, что он может взять такой вес. Во-вторых, это романтика из сказок про принцев и принцесс, которая не чужда даже самым брутальным мужчинам. Ну и третье: это означает, что женщина в руках мужчины. Как тут не завестись?



Запах женщины



Научно доказано: в поисках партнера люди, как животные, ориентируются “по нюху”. Особенно мужчины: большинство из них — фанаты запахов. Причем их могут одинаково взволновать как приятные духи, так и “родной” запах тела женщины. Тот же пот содержит феромоны, которые сводят с ума мужчин на гормональном уровне.



Когда мужчина гладит волосы женщины



Тут сразу два момента. Первый. Когда мужчина гладит волосы женщины, он хочет показать свое трепетное отношение. Это как гладить домашнего любимца — проявление нежности.

Второе. Трогая женщину за волосы, мужчина демонстрирует, что она принадлежит ему. Ведь вы навряд ли позволяете прикасаться к вашим волосам малознакомым мужчинам.

Некоторые мужчины нюхают волосы своей девушки. И это имеет особое значение, даже если он этого сам не осознает. Это те самые запахи и феромоны, которые так или иначе действуют на его подсознание и вызывают влечение к определенной женщине. Далеко не ко всякой, а именно к той, которая ему больше подходит. Вдыхая аромат волос, мужчина “пропитывается женщиной”.

Оголенные женские плечи



Замечали в секс-сценах в кино: первым делом мужчина спускает с плеча дамы лямку платья. Обнаженные женские плечи — символ беззащитности. Их вид завораживает, внушает трепет и пробуждает сексуальный интерес. Женщину с обнаженными плечами немедленно хочется обнять и отнести в спальню.



Хороший аппетит женщины



Еда — одно из главных удовольствий человека. Поэтому хороший аппетит женщины — “сигнал” для мужчины: она умеет наслаждаться. И это основание предположить, что в постели вы тоже будете ненасытны.

Плюс, беззастенчиво слопав десерт, вы даете понять: у вас нет пищевых и прочих “заморочек”.

Не слишком сексуальное нижнее белье



Вопреки всеобщему убеждению, не слишком сексуальное белье — отнюдь не препятствие для мужчин. Наоборот: многие признаются, что повседневный хлопковый комплект или бесшовные спортивные трусы только подстегивают их страсть.

Объяснение таково: тот факт, что вы не планировали секс, а ему удалось вас к нему склонить, чрезвычайно заводит.

Высокая должность женщины



Руководитель, начальник или директор отдела — пусть даже небольшого — “сбивает с ног” любого мужчину. Мысль покорить того, кто привык сам раздавать указания, очень волнует. Рядом с такой женщиной партнер чувствует себя опытным альфа-самцом.



Маленькая грудь



Как ни странно, но многим мужчинам нравится именно небольшая грудь. Во-первых, она приятно помещается в руке. Во-вторых, маленькая грудь более упруга в сравнении с пышной, что в глазах мужчины “более молодо”. В этом есть что-то из “Лолиты”, не иначе.



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