В Европейском гуманитарном университете стартовала программа по театральному искусству и актерской игре

Новая университетская программа готовилась более трех лет. Вместе с преподавателями университета ее готовила и руководитель Русского драматического театра Литвы Ольга Полевикова. Преподавание будет вестись на русском и английском языках, лекции можно будет слушать на белорусском языке. Студентам будут преподавать хорошо известные профессионалы литовского театра.

Ректор ЕГУ Сергей Игнатов говорит, что думал о подобной программе со дня своего приезда в Вильнюс в 2018 году:

"Я приехал после двух сроков полномочий ректора Нового Болгарского университета, в котором у нас было обучение театральному искусству. Я не сомневаюсь, что театр особенно хорошо подходит для университетского образования в сфере свободных искусств. Более того, театральная программа должна проложить путь не только в Европейский гуманитарный университет, но и стать неотделимой частью среднего образования. В Великобритании театр был включен в программу средней школы еще в 60-е годы прошлого века. Так что, если мы – университет гуманитарных и социальных наук, то дисциплины по театральному мастерству здесь должны быть".

Европейский гуманитарный университет – единственный белорусский университет, действующий за пределами Беларуси. Студентам, исключенным из белорусских университетов из-за политических взглядов, выделяются стипендии, а пострадавшим за убеждения педагогам здесь предлагают работу. Впрочем, в ВУЗ, приютившийся в Вильнюсе с 1992 года, поступают студенты не только из Беларуси, но и со всего мира.

Ректор Сергей Игнатов уверен, что занятия по театральному искусству создают свободного и независимого человека. "А такие сегодня особенно нужны Беларуси", – говорит профессор, добавляя, что он не считает, что эта страна сможет быстро решить все свои проблемы.

ректор ЕГУ Сергей Игнатов Foto: M.Mikulėno nuotr.

"Я заметил, что современное поколение больше склонно писать, чем говорить. Прежняя система образования учила механически запоминать текст, но совсем не обучала, как применять полученные знания. Театр – абсолютная противоположность механической памяти, ведь еще Альберт Эйнштейн сказал, что воображение важнее, чем знания. В современном мире воображение и творчество стали неотделимой частью жизни, работы и карьерного роста. Именно это и предлагает театр, обучая чувственности и эмпатии", – утверждает Сергей Игнатов.

В свою очередь, руководитель Русского драматического театра Ольга Полевикова уверена, что изменившаяся жизненная реальность требует и абсолютно нового, более либерального взгляда на учебу. "Либеральность, которую я вижу в Европейском гуманитарном университете, вдохновляет. К тому же она сильно переплетается с моими личными ценностями", – говорит она.

Ольга Полевикова Foto: Dainius Čėpla

До этого курс русскоговорящих актеров в Литве набирался в Литовской академии музыки и театра, в последний раз – в 2009 году. "Внутренние процессы театра требует наборов актеров гораздо чаще", – считает Ольга Полевикова, прогнозируя, что после окончания учебы в Европейском гуманитарном университете лучшие дипломанты смогут пополнить труппу в том числе и Русского драмтеатра Литвы.

По словам разработчиков программы, руководить студентами, поступившими в ЕГУ, будут сильные кураторы, которые готовы взращивать и формировать яркие личности, а занятия и лекции связывать с потребностями современного театра. "Философия университета придерживается модернистского направления – знания немедленно превращать в процесс, в создание результата, находить им физическое выражение. Кроме того мы хотим, чтобы наши студенты попробовали на себе и смежные профессии, окружающие актеров, – драматургию, режиссуру", – говорит Ольга Полевикова.

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