Ректор ЕГУ Сергей Игнатов говорит, что думал о подобной программе со дня своего приезда в Вильнюс в 2018 году:
"Я приехал после двух сроков полномочий ректора Нового Болгарского университета, в котором у нас было обучение театральному искусству. Я не сомневаюсь, что театр особенно хорошо подходит для университетского образования в сфере свободных искусств. Более того, театральная программа должна проложить путь не только в Европейский гуманитарный университет, но и стать неотделимой частью среднего образования. В Великобритании театр был включен в программу средней школы еще в 60-е годы прошлого века. Так что, если мы – университет гуманитарных и социальных наук, то дисциплины по театральному мастерству здесь должны быть".
Европейский гуманитарный университет – единственный белорусский университет, действующий за пределами Беларуси. Студентам, исключенным из белорусских университетов из-за политических взглядов, выделяются стипендии, а пострадавшим за убеждения педагогам здесь предлагают работу. Впрочем, в ВУЗ, приютившийся в Вильнюсе с 1992 года, поступают студенты не только из Беларуси, но и со всего мира.
Ректор Сергей Игнатов уверен, что занятия по театральному искусству создают свободного и независимого человека. "А такие сегодня особенно нужны Беларуси", – говорит профессор, добавляя, что он не считает, что эта страна сможет быстро решить все свои проблемы.
"Я заметил, что современное поколение больше склонно писать, чем говорить. Прежняя система образования учила механически запоминать текст, но совсем не обучала, как применять полученные знания. Театр – абсолютная противоположность механической памяти, ведь еще Альберт Эйнштейн сказал, что воображение важнее, чем знания. В современном мире воображение и творчество стали неотделимой частью жизни, работы и карьерного роста. Именно это и предлагает театр, обучая чувственности и эмпатии", – утверждает Сергей Игнатов.
В свою очередь, руководитель Русского драматического театра Ольга Полевикова уверена, что изменившаяся жизненная реальность требует и абсолютно нового, более либерального взгляда на учебу. "Либеральность, которую я вижу в Европейском гуманитарном университете, вдохновляет. К тому же она сильно переплетается с моими личными ценностями", – говорит она.
До этого курс русскоговорящих актеров в Литве набирался в Литовской академии музыки и театра, в последний раз – в 2009 году. "Внутренние процессы театра требует наборов актеров гораздо чаще", – считает Ольга Полевикова, прогнозируя, что после окончания учебы в Европейском гуманитарном университете лучшие дипломанты смогут пополнить труппу в том числе и Русского драмтеатра Литвы.
По словам разработчиков программы, руководить студентами, поступившими в ЕГУ, будут сильные кураторы, которые готовы взращивать и формировать яркие личности, а занятия и лекции связывать с потребностями современного театра. "Философия университета придерживается модернистского направления – знания немедленно превращать в процесс, в создание результата, находить им физическое выражение. Кроме того мы хотим, чтобы наши студенты попробовали на себе и смежные профессии, окружающие актеров, – драматургию, режиссуру", – говорит Ольга Полевикова.
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