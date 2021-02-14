Как отпраздновать день Святого Валентина, если вы не состоите в отношениях

Отсутствие пары еще не повод замыкаться и грустить весь день 14 февраля. У нас есть для вас идеи получше, — радует 7sisters.

Устройте день любви к себе

“Самое важное в Дне святого Валентина, да и во всех других праздниках — это уделить пристальное внимание моменту. И выразить свою благодарность и любовь”, — считает специалист по психическому здоровью Лоуренс Ловелл. А мы считаем, что отблагодарить в этот день, в первую очередь, нужно именно себя. Для этого необязательно идти в кафе или кино, особенно, если вид целующихся парочек вас расстраивает. Зато можно устроить себе spa-день или марафон сериалов. Главное, делать только то, что по-настоящему приносит вам удовольствие.

И сделайте подарок

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Дарить подарки самой себе не просто можно, а даже нужно. Тем более, в такой день. Поэтому решитесь и купите, наконец, ту секс-игрушку, о которой давно мечтали. Или хотя бы закажите себе букетов цветов. Вот увидите, это сразу поднимет вам настроение. И день уже не будет казаться таким мрачным, как в начале.



Отметьте день “не романтической” любви



А, например, день любви к своим друзьям или родителям. Ведь на самом деле, это чувство окружает нас всегда и всюду. Просто именно 14 февраля мы замечаем его еще реже. Так, вы можете организовать ужин для себя и родителей. Или отправить друзьям милые валентинки. А можете просто позвонить подруге и сказать о том, как она для вас много значит. Или даже отправиться с ней на дружеское свидание! Вариантов, как показать свою любовь, очень много. Все зависит только от количества вашего свободного времени и фантазии.



Или устройте вечер одиночек!



Еще один доступный вариант, как можно скрасить 14 февраля. По Zoom или вживую, позовите всех своих друзей, которые не состоят в отношениях, присоединиться к вам. И устройте совместный ужин. Во-первых, так вы обезопасите себя от вечера, когда вам внезапно может стать одиноко и грустно. А во-вторых, вместе вы сможете найти в своем положении массу плюсов. Да и, если честно, волновать вас оно, скорее всего, уже не будет.



Попробуйте что-то новое



Например, посетите мастер-класс по рисованию или сходите на занятие по пилону. Ничего так не поднимает настроение, как новые знакомства и впечатления. А спорт еще и снижает уровень гормона стресса и тревожность. Так что, день точно будет лучше, чем вам кажется.



Или сходите на массаж



Во-первых, он расслабит мышцы и уберет зажимы. И это уже сделает вас чуть более счастливой. А во-вторых, вы можете забронировать парный массаж и сходить на него с лучшей подругой или мамой. Еще и проведете время в хорошей компании!



Сделайте что-то хорошее для других



Когда делаешь приятные вещи другим, то тебе самому на душе становится легче. Так почему бы ни проявить инициативу и ни сделать доброе дело для кого-то в День святого Валентина? Подойдет что угодно. Например, вы можете заказать букет цветов не только себе, но и своей бабушке. Ей точно будет приятно получить такой знак внимания. Или, если у вас есть маленькие братья и сестры, которые пока живут с родителями, на этот день вы можете стать их няней. Чтобы ваши родители смогли отдохнуть и развеяться.

И помните, что вы не обязаны справлять 14 февраля, даже если состоите в отношениях. Например, потому что вам этого не хочется. Ведь куда важнее проявлять заботу и любовь каждый день, нежели делать это только по особым случаям или праздникам.

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